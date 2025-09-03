Se confirma la nueva exigencia de Trump a padres que esperan reunirse con hijos que ingresaron solos a EE. UU.: involucra al ICE

Durante el gobierno de Donald Trump, se impuso una nueva política para padres que buscan reunirse con sus hijos menores que ingresaron solos a Estados Unidos: deben presentarse a entrevistas presenciales con agentes de ICE, lo que podría incluir interrogatorios. Esta medida ha despertado inquietud entre defensores de derechos humanos y familias migrantes.

Padres que esperan reunirse con sus hijos temen ser detenidos tras nueva exigencia de Donald Trump

Según un informe oficial obtenido por The Associated Press, los padres patrocinadores ahora deben acudir en persona para una verificación de identidad, reemplazando el envío de documentos en línea. Durante estas citas, agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) pueden realizar entrevistas.

Por un lado, la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, responsable de cuidar el bienestar de los niños que llegan sin compañía, explica que estas medidas buscan garantizar que quienes se encargan de ellos sean cuidadosamente evaluados y que su identidad sea verificada. Todo esto con la intención de proteger a los menores y ofrecerles un entorno seguro.

Por otro lado, defensores de derechos humanos señalan que este proceso ha añadido un nuevo obstáculo para las familias y brinda a ICE la oportunidad de arrestar a los padres durante las entrevistas. Algunos padres temen presentarse, lo que deja a los niños en una situación vulnerable y prolonga su permanencia en refugios.

Algunos padres fueron detenidos tras las verificaciones y sus hijos quedaron bajo custodia en EE. UU.

¿Cuáles son los cambios en el proceso de reunificación en Estados Unidos?

Desde la llegada de Donald Trump, se han implementado múltiples medidas para reforzar la verificación de patrocinadores, incluyendo la toma de huellas dactilares, pruebas de ADN y visitas domiciliarias.

Estas acciones han contribuido a que los niños pasen más tiempo bajo custodia, con un promedio de 171 días en refugios durante julio, cifra mucho más alta que la registrada al inicio de la administración de Trump.