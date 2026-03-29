0
EN VIVO
Colombia vs Francia por amistoso internacional
URGENTE
Municipalidad de Lima clausuró el Estadio Nacional

ADVERTENCIA TOTAL para viajeros a EE. UU. en Semana Santa: quienes no tomen estas PRECAUCIONES, ICE podría detenerlos en el aeropuerto

Se aconseja a los viajeros con estatus migratorio irregular que eviten volar. Si viajan, deben llevar contactos legales y estar preparados para identificar su estatus sin compromiso adicional.

Gabriela Zevallos
Viajeros a EE. UU. en Semana Santa deben seguir precauciones para evitar detención por ICE.
Viajeros a EE. UU. en Semana Santa deben seguir precauciones para evitar detención por ICE. | Composición: Líbero/Gabriela Zevallos
COMPARTIR

Aunque el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para pagar al personal de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) y tratar de aliviar el impacto del cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la situación en los aeropuertos estadounidenses aún presenta retrasos. Muchos empleados se han reportado enfermos o han renunciado por no recibir salarios desde febrero, lo que genera controles más lentos y presencia adicional de agentes en terminales aéreas.

Empleado de Walmart es arrestado luego de dispararle a tres personas.

PUEDES VER: ALERTA ROJA por TIROTEO en Walmart de Texas: empleado fue detenido luego de DISPARARLE a tres personas en plena zona comercial

Durante la temporada de Semana Santa, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) reforzarán los controles, apoyando a la TSA en el manejo de pasajeros y documentos. Aunque no reemplazan las revisiones de seguridad, sí pueden identificar y detener a personas en situación irregular.

ICE aeropuertos EE. UU.

Viajeros a EE. UU. en Semana Santa deben seguir precauciones para evitar detención por ICE.

Qué precauciones tomar al viajar a EE. UU.

1. Documentos esenciales

  • Residentes: Green Card y documento de identidad con foto.
  • Viajeros con visa: pasaporte vigente, visa correspondiente y, si es posible, copias de aprobaciones (I‑797, I‑20, DS‑2019, etc.).
  • Personas con asilo, TPS, DACA u otro estatus: llevar EAD, carta de aprobación o recibos de USCIS.

2. Llegar con anticipación

  • Llegar al aeropuerto con suficiente tiempo adicional, ya que los controles pueden ser más lentos.
  • Mantener documentos importantes en el equipaje de mano, no en la maleta documentada.

3. Cómo actuar si te aborda ICE

  • Mantener la calma y ser respetuoso en todo momento.
  • Identificarse si se solicita, pero no proporcionar información adicional sobre tu estatus.
  • No firmar documentos sin entenderlos o sin consultar antes con un abogado de inmigración.

Qué hacer si tu estatus es irregular o tu caso es delicado

Si estás sin estatus legal o con una orden de deportación previa, los expertos recomiendan evitar viajar, incluso en vuelos domésticos. En caso de viajar, lleva el contacto de un abogado o de una organización de apoyo y acuerda previamente a quién llamar si surge algún problema.

Lo más visto

  1. ALERTA MÁXIMA en Walmart de Garth Road: reportan ARRESTO de empleado acusado de usar arma de fuego en TIROTEO

  2. ALERTA ROJA por TIROTEO en Walmart de Texas: empleado fue detenido luego de DISPARARLE a tres personas en plena zona comercial

  3. ALERTA TOTAL por impactante ACCIDENTE en Walmart de Ohio: conductor ESTRELLA su auto contra la fachada del local y provoca daños lamentables

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estados Unidos

Estados Unidos

Fútbol Peruano