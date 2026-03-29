ADVERTENCIA TOTAL para viajeros a EE. UU. en Semana Santa: quienes no tomen estas PRECAUCIONES, ICE podría detenerlos en el aeropuerto

Aunque el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para pagar al personal de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) y tratar de aliviar el impacto del cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la situación en los aeropuertos estadounidenses aún presenta retrasos. Muchos empleados se han reportado enfermos o han renunciado por no recibir salarios desde febrero, lo que genera controles más lentos y presencia adicional de agentes en terminales aéreas.

Durante la temporada de Semana Santa, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) reforzarán los controles, apoyando a la TSA en el manejo de pasajeros y documentos. Aunque no reemplazan las revisiones de seguridad, sí pueden identificar y detener a personas en situación irregular.

Viajeros a EE. UU. en Semana Santa deben seguir precauciones para evitar detención por ICE.

Qué precauciones tomar al viajar a EE. UU.

1. Documentos esenciales

Residentes: Green Card y documento de identidad con foto.

y documento de identidad con foto. Viajeros con visa: pasaporte vigente , visa correspondiente y, si es posible, copias de aprobaciones (I‑797, I‑20, DS‑2019, etc.).

, visa correspondiente y, si es posible, copias de aprobaciones (I‑797, I‑20, DS‑2019, etc.). Personas con asilo, TPS, DACA u otro estatus: llevar EAD, carta de aprobación o recibos de USCIS.

2. Llegar con anticipación

Llegar al aeropuerto con suficiente tiempo adicional, ya que los controles pueden ser más lentos.

Mantener documentos importantes en el equipaje de mano, no en la maleta documentada.

3. Cómo actuar si te aborda ICE

Mantener la calma y ser respetuoso en todo momento.

Identificarse si se solicita, pero no proporcionar información adicional sobre tu estatus.

No firmar documentos sin entenderlos o sin consultar antes con un abogado de inmigración.

Qué hacer si tu estatus es irregular o tu caso es delicado

Si estás sin estatus legal o con una orden de deportación previa, los expertos recomiendan evitar viajar, incluso en vuelos domésticos. En caso de viajar, lleva el contacto de un abogado o de una organización de apoyo y acuerda previamente a quién llamar si surge algún problema.