Inmigrantes, atentos a esta ALARMANTE NOTICIA: ICE irá a juicio por las CUESTIONABLES CONDICIONES en que mantiene detenidos a indocumentados

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) enfrentará un juicio federal en mayo tras denuncias sobre el trato a personas inmigrantes retenidas en sus instalaciones de Manhattan. Organizaciones civiles han calificado las condiciones como inadecuadas y presuntamente contrarias a los derechos fundamentales, en un caso que ha generado un amplio debate público y legal en la ciudad de Nueva York.

ICE enfrentará juicio por las condiciones en que mantiene detenidos a inmigrantes en Nueva York

El proceso judicial iniciará el 26 de mayo bajo la supervisión del juez Lewis Kaplan, en respuesta a una demanda presentada por entidades como Make the Road New York, la American Civil Liberties Union y el bufete Wang Hecker LLP. Según los denunciantes, personas inmigrantes habrían sido retenidas en espacios hacinados, con acceso limitado a servicios básicos y sin posibilidad de comunicarse adecuadamente con representación legal.

La demanda sostiene, además, que el gobierno habría vulnerado derechos constitucionales al impedir el acceso a abogados y someter a los detenidos a condiciones consideradas punitivas sin el debido proceso.

¿Bajo qué condiciones mantiene ICE detenidos a los inmigrantes?

De acuerdo con reportes, varios inmigrantes fueron detenidos tras acudir a citas migratorias o trámites legales y posteriormente trasladados a oficinas ubicadas en el 26 Federal Plaza en Manhattan, un complejo donde operan distintas agencias federales, incluido el Department of Homeland Security.

Imágenes difundidas previamente mostraron a personas durmiendo en el suelo y compartiendo espacios con recursos sanitarios limitados, lo que reforzó las críticas sobre las condiciones internas. En paralelo, el ICE ha rechazado en ciertas ocasiones permitir inspecciones a legisladores, mientras que el Departamento de Seguridad Nacional ha negado que dichas instalaciones funcionen como centros de detención formales.

Avance de la demanda

Tras la presentación de la demanda en agosto, el juez Kaplan ordenó medidas para mejorar las condiciones de los detenidos mientras avanza el proceso de recopilación de pruebas. Desde entonces, ambas partes han intercambiado información, incluidos testimonios de funcionarios y solicitudes de registros oficiales.

En ese contexto, la Agencia EFE señaló de forma directa que: "el ICE irá a juicio en mayo por las condiciones en que mantiene detenidos a inmigrantes en su sede de Nueva York", destacando la relevancia del caso en medio del escrutinio sobre las políticas migratorias en Estados Unidos. Asimismo, el caso ha cobrado mayor visibilidad en el debate público, especialmente en relación con las prácticas aplicadas durante la administración del presidente Donald Trump.