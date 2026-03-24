ALERTA ROJA en Walmart de Shreveport: la cabeza de un agente de policía quedó ATRAPADA en la puerta de un automóvil durante un ARRESTO VIOLENTO

Un incidente de gran impacto ocurrido en un Walmart de Shreveport, en Estados Unidos, generó inquietud luego de un violento enfrentamiento durante un intento de detención. El suceso, registrado en ese reconocido establecimiento de Shreveport, involucró a la sospechosa Alicia Lewis, quien fue señalada por un presunto robo que rápidamente escaló hasta convertirse en una situación crítica para los agentes.

Esta sería la mujer que habría agredido violentamente a un agente de policía en un Walmart de Estados Unidos.

La cabeza de un agente de policía quedó atrapada en la puerta de un auto durante un arresto en un Walmart de Shreveport

De acuerdo con el Shreveport Police Department, los oficiales intentaron intervenir tras detectar el presunto delito, pero la mujer se habría negado a obedecer las indicaciones policiales mientras permanecía dentro de su vehículo. En ese contexto, el intento de arresto en este Walmart de Estados Unidos derivó en una reacción violenta que puso en riesgo inmediato a los agentes.

Durante el procedimiento, uno de los oficiales intentó acercarse al automóvil, momento en el que la sospechosa habría cerrado abruptamente la puerta, atrapando la cabeza del agente. Posteriormente, el vehículo se puso en reversa mientras el policía aún se encontraba parcialmente dentro, generando una escena de alto peligro que obligó a una intervención urgente.

Investigación del arresto en Walmart en Estados Unidos

Tras el incidente en el Walmart de Shreveport, las autoridades han intensificado la búsqueda de Alicia Lewis, quien también es conocida como Alicia Fleming. El Shreveport Police Department ha emitido órdenes de arresto en su contra por múltiples cargos relacionados con agresión a un agente y resistencia a la autoridad mediante el uso de violencia.

El caso ha sido descrito como un ejemplo claro de cómo un arresto puede escalar en segundos cuando no se acatan las órdenes policiales. Según el reporte difundido por KTAL, el nivel de confrontación fue extremadamente peligroso. En palabras textuales citadas por la fuente: "Esto no fue solo resistencia. Fue un acto deliberado y violento que fácilmente pudo haber terminado en lesiones graves o la muerte".

Actualmente, las autoridades consideran que la sospechosa podría encontrarse en Bossier City, por lo que continúan los operativos de localización en la zona. Asimismo, se solicitó el apoyo de la comunidad para aportar cualquier información que permita concretar su captura.

El caso del arresto en este Walmart de Estados Unidos sigue bajo investigación, mientras las autoridades reiteran el llamado a la colaboración ciudadana para esclarecer los hechos y ubicar a la persona implicada.