ALERTA para inmigrantes en EE. UU.: esto debes hacer si tu Green Card NO LLEGA luego ser aprobada

Miles de migrantes en Estados Unidos enfrentan incertidumbre tras la aprobación de su residencia permanente. Aunque obtener la green card es un paso clave, el proceso no termina ahí: el documento físico puede tardar en llegar y generar preocupación entre los solicitantes.

Ante esta situación, el US Citizenship and Immigration Services ofrece herramientas oficiales que permiten verificar el estado del trámite y rastrear el envío de la tarjeta paso a paso.

Qué hacer si no recibes tu green card

Según el USCIS, los solicitantes deben esperar al menos 90 días desde la aprobación antes de iniciar una consulta. Si después de ese plazo no has recibido tu tarjeta, puedes verificar el estado del caso en línea.

USCIS explica cómo rastrear tu green card si no llega tras 90 días y verificar el estado del trámite en línea

Si el sistema indica que la tarjeta ya fue enviada, recibirás un número de seguimiento del United States Postal Service, que te permitirá rastrear el envío hasta tu domicilio.

Cómo revisar el estatus paso a paso

Para consultar el estado de tu green card, debes usar la herramienta “Case Status” en el sitio web oficial del USCIS. El proceso es sencillo:

Ingresar el número de recibo (13 caracteres alfanuméricos).

Omitir guiones, pero incluir letras, números o símbolos tal como aparecen.

Hacer clic en “Check Status”.

El sistema mostrará el estado actual del trámite, que puede incluir: recibido, solicitud de evidencia, entrevista programada, aprobado o rechazado.

Otras opciones si tienes problemas

Además de la consulta en línea, los solicitantes pueden comunicarse con el Centro de Contacto del USCIS o enviar solicitudes específicas si no recibieron notificaciones o la tarjeta por correo.

También es posible crear una cuenta en línea para hacer seguimiento más detallado del proceso, solicitar correcciones o gestionar citas relacionadas con el trámite.