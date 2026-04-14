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ALERTA MÁXIMA con Marco Rubio, inmigrantes legales en EE. UU.: Secretario de Estado ORDENÓ RETIRAR las GREEN CARD a este grupo de extranjeros
Marco Rubio ordenó retirar las Green Cards de tres ciudadanos iraníes al considerar que su residencia en Estados Unidos no debía haber sido autorizada.
En un nuevo giro de la política migratoria de Estados Unidos, la administración vinculada a Donald Trump intensifica sus acciones contra inmigrantes de origen iraní con estatus legal en el país. En este contexto, el secretario de Estado, Marco Rubio, dispone la revisión y el retiro de las Green Card o tarjetas de residencia permanente a un grupo específico de extranjeros, en medio de crecientes tensiones geopolíticas. Este hecho reabre el debate sobre inmigración, seguridad nacional y el alcance del poder migratorio en Estados Unidos.
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Marco Rubio ordenó retirar la Green Card a inmigrantes con vínculos con el régimen iraní
De acuerdo con información difundida por Fox News, el secretario de Estado, Marco Rubio, ordenó la revocación de las Green Card o tarjetas de residencia permanente a tres inmigrantes iraníes, bajo el argumento de que su permanencia en Estados Unidos "nunca debió haber sido autorizada".
Según el reporte, esta medida se enmarca en una línea más dura de la administración estadounidense frente a ciudadanos iraníes con estatus migratorio legal. Fox News citó declaraciones oficiales en las que se sostiene que la decisión responde a preocupaciones de seguridad nacional, especialmente en el contexto del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán.
Caso Soleimani y la tensión política entre Estados Unidos e Irán
La escalada de acciones migratorias también ha incluido detenciones recientes por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Entre los casos mencionados se encuentran Seyed Eissa Hashemi, Maryam Tahmasebi y su hijo, quienes permanecen bajo custodia a la espera de su posible expulsión del país.
A estos arrestos se suman otros vinculados a familiares del comandante iraní Qasem Soleimani, lo que ha incrementado la tensión diplomática. De acuerdo con Fox News, los detenidos tendrían vínculos familiares con Masoumeh Ebtekar, exvicepresidenta de Irán entre 2017 y 2021. En su cobertura, Fox News citó además un comunicado del Departamento de Estado en el que se afirma: "Como principal portavoz e intermediario mediático de los secuestradores, Ebtekar… elaboró propaganda que mostraba falsamente el trato humano a los rehenes…"
El mismo informe señala críticas a administraciones anteriores, en particular a la del expresidente Barack Obama, a quien se atribuye haber permitido el ingreso y la posterior entrega de la Tarjeta de Residencia Permanente (Green Card) a algunos de los ciudadanos iraníes involucrados. Según Fox News, en junio de 2016, durante la administración de Barack Obama, estos inmigrantes habrían obtenido el estatus de residentes permanentes legales mediante el Programa de Visados de Diversidad.
Por su parte, el presidente Donald Trump ha respaldado una postura más estricta. En declaraciones recogidas en la red social X, el entorno político actual ha insistido en que Estados Unidos no debe convertirse en refugio para personas vinculadas a organizaciones consideradas terroristas.
Fox News también citó al secretario de Estado Marco Rubio, quien afirmó: "A su familia nunca se le debería haber permitido beneficiarse del extraordinario privilegio de vivir en nuestro país. Estados Unidos nunca puede convertirse en un hogar para terroristas antiestadounidenses ni para sus familias…"
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