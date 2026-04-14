¡Mucha atención! Recientemente, Assim Alkhawaja, quien trabajaba como conductor para aplicaciones de transporte (repartidor), fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mientras dejaba a dos infantes de marina en la base militar de Camp Pendleton. Luego, fue trasladado al Centro de Detención de Otay Mesa, ubicado en San Diego.

Bajo este contexto, las personas indocumentadas han mantenido una distancia considerable de las bases militares, temerosas de ser deportadas. No obstante, un programa piloto implementado el año pasado en Camp Pendleton ha empezado a afectar a quienes poseen un permiso temporal para residir en el país. ¿Qué está pasando con este grupo de trabajadores?

Alerta, inmigrantes: ICE arrestó a decenas de repartidores en las puertas de base militar

‘CapitalandMain’, un portal web, compartió las declaraciones de Alkhawaja, el hombre inmigrante que se encuentra entre las numerosas personas arrestadas por el ICE en las inmediaciones de la base del Cuerpo de Marines de EE. UU., a pesar de contar con permisos temporales para residir y laborar en la nación americana.

ICE arrestó a decenas de repartidores en las puertas de base militar.

Alkhawaja expresó lo siguiente: “Es un negocio. Eso es lo que descubrí en el centro de detención. No somos más que números que generan ingresos para las grandes corporaciones”.

Cabe resaltar que la mayoría de los detenidos trabajaban para aplicaciones de transporte compartido y de entrega, como Uber, Lyft, DoorDash, GrubHub y Roadie, las cuales requieren autorización para operar en el país de Trump.

Camp Pendleton, la mayor base de los Marines en la costa oeste, cuenta con un “Acuerdo de Entendimiento sobre Programas de Transporte Compartido” que permite a los conductores de estas plataformas, incluidos los de Uber y Lyft, acceder a la base para recoger pasajeros.

¿Qué han revelado los expertos al respecto?

Frente a este contexto, el abogado Brian McGoldrick, con experiencia en más de una docena de casos relacionados, señaló que la policía militar en las entradas de la base notificará al ICE si detecta a algún conductor que no sea ciudadano estadounidense o residente permanente, independientemente de que cuente con un permiso temporal para estar en EE. UU.

Según los testimonios de sus clientes, estos han podido recoger o dejar pasajeros, así como realizar entregas en otras instalaciones militares del condado de San Diego sin enfrentar graves consecuencias.