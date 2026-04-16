Estén ALERTA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: En Delaware se LIMITARÍAN los ARRESTOS CIVILES de ICE en los tribunales

En el estado de Delaware, Estados Unidos, los legisladores evalúan una serie de proyectos de ley que buscan restringir las prácticas de detención en espacios judiciales y limitar la operación de centros de detención privados, en un contexto marcado por el debate migratorio y el aumento de arrestos vinculados a ICE. Las iniciativas, impulsadas por la representante demócrata Mara Gorman, apuntan directamente a redefinir el alcance de las detenciones civiles y su impacto en las personas inmigrantes, tanto con estatus legal como en situación migratoria irregular en Estados Unidos.

La Cámara de Representantes estatal aprobó el proyecto de ley con 25 votos a favor y 13 en contra.

Demócratas de la Cámara de Representantes de Delaware respaldan un proyecto de ley para prohibir los arrestos civiles del ICE en los tribunales

La propuesta legislativa en Delaware busca restringir los denominados arrestos civiles realizados en espacios sensibles, como juzgados y oficinas del Departamento de Trabajo, donde se llevan a cabo audiencias de compensación laboral. El proyecto, impulsado por la legisladora Mara Gorman, ya fue aprobado por la Cámara de Representantes estatal y ahora avanza hacia el Senado.

La iniciativa define el “arresto civil” como la detención de una persona fuera del ámbito penal o sin una orden judicial que lo respalde. Gorman expresó su preocupación por el impacto que estas prácticas tienen en la comunidad inmigrante: "Lo que hemos visto en todo el país es que agentes del ICE detienen a personas a las afueras de los juzgados… no solo afecta a la persona arrestada. Envía un mensaje a toda la comunidad… Esto representa una amenaza para la justicia misma".

En el contexto del debate en Estados Unidos sobre ICE y las personas inmigrantes indocumentadas, la intención de la medida es evitar que estas dejen de asistir a sus audiencias judiciales por miedo a ser detenidas, lo que afectaría el acceso a la justicia y la cooperación con el sistema legal.

Legislación migratoria en Delaware y aumento de los arrestos del ICE

Además de la propuesta sobre arrestos civiles, el paquete legislativo en Delaware incluye medidas para limitar los acuerdos de cooperación entre autoridades locales e ICE, así como para sancionar la suplantación de agentes federales y restringir las detenciones realizadas por particulares en ciertos casos.

De acuerdo con un análisis citado por WHYY News, basado en datos oficiales procesados por el Proyecto de Datos de Deportación, el panorama de las detenciones en el estado ha cambiado significativamente. WHYY reportó: "aproximadamente 689 personas fueron arrestadas por agentes del ICE en Delaware en 2025, en comparación con 220 en 2024".

Estos cambios se enmarcan en un contexto más amplio de las políticas migratorias en Estados Unidos. Durante años, el Departamento de Seguridad Nacional ha limitado las acciones de ICE en zonas sensibles como escuelas, iglesias y hospitales. Sin embargo, estas directrices han variado entre administraciones, lo que ha afectado directamente a las comunidades inmigrantes en Delaware y otros estados.

Los legisladores estatales retomarán sus sesiones el próximo martes, donde se espera que el debate sobre inmigración indocumentada, ICE y las políticas de detención continúe marcando la agenda política en Delaware.