¡Mucha atención! Entre enero y septiembre de 2025, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) llevó a cabo la deportación de 174 individuos que se encontraban en proceso de renovación de su protección contra la deportación bajo el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA). Esta revelación fue dada por el director de la agencia. ¿Qué debes tomar en cuenta?

Cuidado, inmigrantes: director de ICE expone carta que confirma deportación de beneficiarios de DACA

A través de una carta del director de ICE, Todd Lyons, la cual fue analizada por The Guardian y dirigida a la representante del Congreso de Illinois, Delia Ramirez, se confirmó que durante los primeros nueve meses de la segunda presidencia de Trump, se arrestaron a 270 beneficiarios de DACA.

Esta información clave expone la incertidumbre sobre el número de beneficiarios y solicitantes de DACA que enfrentaron arrestos y deportaciones en 2025, esto luego de las declaraciones contradictorias de la exsecretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en correspondencias anteriores con miembros del Congreso.

Cuidado, inmigrantes: director de ICE expone carta que confirma deportación de beneficiarios de DACA.

Las cifras presentadas por Lyons evidenciaron una postura firme del gobierno de Trump hacia un programa instaurado en 2012 durante la administración de Barack Obama, que permitía a jóvenes indocumentados, conocidos como “Dreamers, vivir y trabajar en Estados Unidos con ciertas protecciones contra la deportación.

DACA ha enfrentado numerosos desafíos legales, lo que pone en riesgo tanto su continuidad como el futuro de sus beneficiarios. Según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS), hay alrededor de 533.000 beneficiarios activos del programa en el país, quienes deben pasar por un proceso de verificación al renovar su inscripción.

No obstante, El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció en un comunicado que, entre finales de septiembre y mediados de noviembre de 2025, ICE detuvo a 73 beneficiarios adicionales del programa DACA. Con estas nuevas detenciones, la cifra total de beneficiarios de DACA arrestados por ICE en los primeros 11 meses de 2025 alcanzó al menos 343.

¿Qué más dijo Lyons sobre las deportaciones?

En la reciente carta de Lyons, fechada el 7 de abril, se reveló que un “problema de redacción” generó confusión entre dos misivas anteriores de la gobernadora Noem. Lyons destacó que una carta enviada el 12 de enero a Ramírez y otros miembros del Congreso contenía cifras precisas, además de un desglose sobre el número de beneficiarios de DACA arrestados.

En contraste, una comunicación separada de Noem dirigida al senador Dick Durbin, de Illinois, presentaba datos erróneos. Lyons, quien planea dejar su cargo en ICE a finales de mayo, subrayó que las detenciones de beneficiarios de DACA se producen en el contexto del compromiso del gobierno de Trump de intensificar la persecución de inmigrantes que ingresaron al país sin autorización.