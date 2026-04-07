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¡ALERTA MÁXIMA! Donald Trump AMENAZA a Irán y lanza ultimátum: "Toda una civilización morirá esta noche"
Donald Trump ha intensificado la tensión en Oriente Próximo al lanzar una advertencia contundente a Irán en las últimas horas. ¿Qué está pasando?
¡Atención! El precio del petróleo continúa experimentando un nuevo incremento global, mientras las principales bolsas de valores muestran un comportamiento moderado, a la espera de las últimas horas del ultimátum que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impuso a Irán.
Este ultimátum exige la reapertura del estrecho de Ormuz, advirtiendo que, de no cumplirse, se desatará “el infierno” en el país. En paralelo, los bombardeos continúan en la región, perjudicando a Irán, Israel y naciones del Golfo. En un mensaje reciente en su red social, el mandatario reiteró sus amenazas de una manera insólita.
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¡ALERTA! Trump amenaza a Irán y lanza preocupante ultimátum para HOY: "Toda una civilización"
Este martes 7 de abril, mediante Truth Social, Trump señaló lo siguiente: “Esta noche morirá toda una civilización para no volver jamás. No quiero que eso suceda, pero probablemente ocurrirá. Sin embargo, ahora que tenemos un cambio de régimen total, donde prevalecen mentes diferentes, más inteligentes y menos radicalizadas, tal vez pueda suceder algo revolucionario maravilloso, ¿quién sabe?”.
“Lo descubriremos esta noche, en uno de los momentos más importantes de la larga y compleja historia del mundo. 47 años de extorsión, corrupción y muerte llegarán a su fin. ¡Dios bendiga al gran pueblo de Irán!”, acotó el presidente, resaltando que ahora no tiene intención de ampliar plazos para llegar a un acuerdo.
Con ello, Donald Trump reiteró este lunes que el país americano tiene la capacidad de destruir “un país entero en una noche”, intensificando así sus amenazas contra Irán. El presidente estadounidense estableció como plazo para alcanzar un acuerdo las 20.00 horas de la costa este de Estados Unidos (2.00 a. m. hora local) de este miércoles.
Esta advertencia fue también respaldada por el vicepresidente JD Vance durante su visita a Budapest, donde mostró su respaldo a Viktor Orbán en las elecciones húngaras.
¿Irán desafía a EE. UU.?
Irán ha vuelto a desafiar al país americano al alcanzar las instalaciones del complejo petroquímico de Jubail, ubicado en Arabia Saudí y reconocido como el más grande del mundo en su sector.
La Guardia Revolucionaria iraní ha advertido a las naciones vecinas que “se ha terminado la contención”, lo que implica la posibilidad de atacar cualquier infraestructura de petróleo o gas vinculada a Estados Unidos y sus aliados en la región. Esta situación expone la falta de señales de desescalada en el conflicto.
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