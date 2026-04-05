ALERTA MÁXIMA en Walmart de East Gadsden: el DESTINO que le espera al joven de 16 años detenido tras tiroteo

Un violento altercado en el estacionamiento de un Walmart en East Gadsden ha generado preocupación entre los residentes y las autoridades. Un adolescente de 16 años fue detenido tras un tiroteo ocurrido el sábado. No se reportaron heridos, aunque el incidente pudo haber terminado en tragedia.

Tiroteo en Walmart de East Gadsden: qué ocurrió y cómo se desató la violencia

Según el reporte oficial, "dos personas se enzarzaron en una discusión dentro de la tienda y la llevaron afuera", donde los ánimos escalaron rápidamente, según información de WVTM 13 News. Lo que comenzó como una disputa verbal terminó con el joven sacando un arma de fuego y disparando, intentando alcanzar a la otra persona involucrada.

Aunque no se alcanzó su objetivo, los proyectiles impactaron dos vehículos que se encontraban en el estacionamiento de un Walmart en East Gadsden. En medio del caos, una bala casi hiere a un conductor al impactar el parabrisas de un camión a escasos centímetros de donde estaba sentado, en un momento que pudo haber cobrado vidas.

Sospechoso del tiroteo en Walmart East Gadsden es identificado por la policía.

Cargos contra el menor y reacción de las autoridades locales

Hasta el momento, el adolescente ha sido acusado de dos cargos por disparar contra vehículos ocupados, y las autoridades han indicado que "se esperan más cargos" contra él, de acuerdo con el mismo informe publicado por WVTM 13 News. Debido a cambios recientes en la ley, el joven podría ser procesado como adulto, lo que aumenta significativamente las posibles consecuencias a las que se enfrenta.

Tanto las fuerzas policiales como los líderes de East Gadsden han expresado alivio de que el incidente no haya resultado en heridos graves. El jefe de policía, Lamar Jaggears, destacó: "Tenemos la suerte de que nadie resultó herido. Situaciones como esta nos recuerdan lo rápido que pueden suceder las cosas. Nuestros agentes y esta comunidad respondieron exactamente como debían, y seguiremos exigiendo responsabilidades a quienes decidan poner en peligro a los demás".

El alcalde Craig Ford coincidió con este sentimiento, señalando: "Me alegra mucho que esto no haya terminado en tragedia. Agradezco la rápida respuesta de nuestros agentes y la cooperación de quienes estuvieron presentes. Eso es lo que mantiene fuerte a nuestra comunidad".

Las autoridades también elogiaron a los testigos que permanecieron en la escena del Walmart en East Gadsden y colaboraron con la investigación. El incidente continúa bajo investigación, y la policía solicitó que cualquier persona con información adicional se comunique con la Policía de Gadsden al 256-549-4578.