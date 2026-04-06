ALERTA ROJA en Walmart: ROBAN durante el Domingo de Pascua, HUYEN con niños y ABANDONAN a dos menores en la tienda

El Domingo de Pascua, en Calera, Alabama, se produjo una dramática persecución policial tras un robo en una tienda Walmart, que dejó a varias familias conmocionadas y a las autoridades tratando de reconstruir los hechos. Lo que comenzó como un presunto hurto en el estacionamiento se convirtió en una serie de decisiones peligrosas, que incluyeron una fuga a alta velocidad, niños en el vehículo y, finalmente, la detención de dos adultos involucrados.

Dos personas fueron detenidas tras una persecución en la I-65, en el condado de Chilton.

Hombre y mujer son detenidos tras robar en Walmart de Calera, huir con niños y abandonar a dos menores en la tienda

Según WBRC 6 News, los oficiales de la policía de Calera recibieron una llamada alrededor de las 14:20 h, informando sobre un presunto robo en el Walmart local. Al llegar al lugar, los agentes intentaron detener el vehículo implicado en el incidente, pero los sospechosos optaron por huir por la Autopista 31, continuando luego por la Autopista 87 y regresando a la I‑65 en dirección sur. Durante la persecución, la policía señaló que "los sospechosos conducían de forma temeraria y a gran velocidad", poniendo en riesgo a otros conductores y peatones.

Las autoridades decidieron suspender inicialmente la persecución al enterarse de que había niños dentro del automóvil; sin embargo, el vehículo continuó circulando de manera imprudente hasta ser interceptado por la Agencia de Aplicación de la Ley de Alabama (ALEA) y por oficiales del condado de Chilton. La persecución culminó en el condado de Autauga, donde la ALEA logró pinchar las llantas del coche después de que este viajara en sentido contrario por la I‑65. Acto seguido, ambos sospechosos intentaron escapar a pie, pero fueron capturados por las fuerzas de seguridad.

Detenciones y cargos tras la fuga con niños

Las autoridades confirmaron que cuatro niños pequeños estaban en el vehículo en el momento de la fuga; además, dos de ellos habían sido dejados dentro del Walmart antes de que la pareja huyera. Sobre esta conducta, la policía de Calera criticó duramente a los adultos implicados, declarando: "Huir de la policía es una estupidez. Hacerlo con niños en el coche es horrible, y no sé qué decir sobre dejar a dos niños en Walmart mientras intentas escapar con tus aparatos electrónicos robados", según WBRC 6 News.

El hombre arrestado, oriundo de Montgomery, enfrenta múltiples cargos, entre ellos:

Intentar evadir a la policía, considerado un delito grave

Conducción temeraria que pone en peligro a otros

Abandono de un menor

Robo en una tienda

16 infracciones de tráfico diferentes

Actualmente se encuentra recluido en la cárcel del condado de Shelby. Por su parte, la mujer arrestada tiene 46 detenciones previas en cuatro estados y múltiples órdenes de arresto por delitos graves, con posibilidad de extradición tanto estatal como nacional. Tras su captura, fue entregada a la Oficina del Sheriff del condado de Elmore.

Finalmente, la policía de Calera aseguró que se notificó al Departamento de Recursos Humanos (DHR) para que se hiciera cargo de los niños involucrados en este incidente angustiante.