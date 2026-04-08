ALERTA MÁXIMA en Walmart de Williamsburg: se detecta INQUIETANTE FARSA en la tienda

Un hecho insólito sacudió recientemente a la comunidad de Walmart en Williamsburg, Estados Unidos, cuando un individuo que fingía ser empleado fue detenido tras intentar huir. El incidente, que comenzó como un sospechoso hurto dentro de la tienda, terminó con varios cargos, llamando la atención tanto de clientes como de las autoridades locales.

El sospechoso se hizo pasar por empleado para cometer el robo.

Hombre disfrazado de empleado intenta escapar tras hurto en Walmart de Williamsburg

Según informó FOX 56 News, el altercado comenzó cuando el Departamento de Policía de Williamsburg respondió a un llamado desde un Walmart en EE. UU., alertando sobre "una persona que se hacía pasar por empleado de la tienda" y que supuestamente estaba robando artículos. Testigos comentaron que el hombre vestía lo que parecía ser un uniforme del establecimiento, lo que generó aún más confusión entre los presentes.

Al llegar al lugar, los agentes se percataron de que el sospechoso, posteriormente identificado como Mark White, intentó evadir a las autoridades corriendo por los pasillos de la tienda. Sin embargo, la huida no duró mucho y fue detenido rápidamente por los oficiales presentes en la escena.

Detenido en Walmart de EE. UU. enfrenta múltiples cargos

Tras su arresto en Walmart Williamsburg, las autoridades publicaron una imagen de White vistiendo un atuendo similar al de los empleados, lo que, según explicaron, habría sido parte de su estrategia para evitar ser descubierto. La acusación formal incluye cargos por hurto, específicamente por "apropiación indebida de bienes con valor superior a $1,000 pero menor a $10,000", además de fuga o evasión de la policía en tercer grado, posesión de marihuana, posesión de una sustancia controlada en primer grado y manipulación de pruebas físicas.

Este caso en un Walmart en Estados Unidos ha generado preguntas sobre la seguridad en tiendas minoristas y la facilidad con que una persona podía hacerse pasar por empleado, impactando tanto a clientes como a trabajadores que presenciaron el suceso. Como señaló FOX 56 News sobre el reporte policial: "El Departamento de Policía de Williamsburg fue llamado a Walmart después de que se creyera que una persona que se hacía pasar por empleado de la tienda estaba robando en el establecimiento".