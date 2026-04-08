ALERTA MÁXIMA si recibes este mensaje de Walmart: mujer advierte sobre NUEVA TÁCTICA que está vaciando cuentas ¡no respondas!

Una nueva alerta de estafa en Estados Unidos ha encendido las alarmas tras el reporte de una mujer de Madison que denunció un intento de fraude en el que delincuentes se hacen pasar por el área de prevención de fraudes de Walmart EE. UU. El caso, difundido por la cadena WAFF 48, revela cómo los estafadores utilizan mensajes automatizados cada vez más creíbles para engañar a los usuarios y obtener acceso a sus cuentas financieras.

Una mujer de Madison advierte sobre una estafa de suplantación de identidad en Walmart EE. UU.

De acuerdo con la cobertura de WAFF 48, Karen Boyd recibió un mensaje automático que simulaba ser del departamento de seguridad de cuentas de Walmart. El texto advertía: "Hola. Soy Linda, del departamento de seguridad de cuentas y prevención de fraudes de Walmart. Nos comunicamos con usted para informarle sobre una transacción de $2,499…", y aseguraba que se había intentado realizar una compra sospechosa.

La mujer, que ya había sido víctima de una estafa en Estados Unidos, sospechó de inmediato y decidió verificar directamente con la empresa. Tras llamar a Walmart, confirmó que no existía ningún cargo en su cuenta. Boyd explicó a WAFF 48: "Si no me hubieran estafado la primera vez, habría dicho: ‘¡Oh!’ y entrado en pánico… Ahora es muy difícil, sobre todo para las personas mayores".

Este tipo de engaños, según la afectada, también ha alcanzado a otras personas que han recibido mensajes similares haciéndose pasar por empleados de Walmart EE. UU., lo que refuerza la preocupación por el aumento de estas prácticas fraudulentas en Estados Unidos.

Expertos advierten sobre el aumento de las estafas en Walmart EE. UU.

El especialista en ciberseguridad Marc Sachs advirtió, en declaraciones recogidas por WAFF 48, que estas estafas están en aumento y que el uso de inteligencia artificial las hace más difíciles de detectar. "Le da un toque de realismo a la situación, dificulta la detección, así que usen el sentido común", señaló el experto.

Sachs también recomendó no responder de inmediato a mensajes urgentes y evitar hacer clic en enlaces sospechosos: "Si algo parece fuera de lugar… lo más probable es que no sea legítimo", advirtió.

Finalmente, el experto sugirió que, ante cualquier alerta relacionada con Walmart en Estados Unidos, los usuarios deben comunicarse directamente con la empresa usando canales oficiales o acudir en persona para verificar cualquier posible movimiento en sus cuentas, evitando así caer en una estafa cada vez más sofisticada.