¡Mucha atención! Recientemente, un hombre de Hartselle, en Estados Unidos, quien se encontraba en una complicada situación y enfrentaba cargos por grabar a un menor en un baño de Walmart, ha recibido una insólita sentencia tras admitir su culpabilidad en el Tribunal de Circuito del Condado de Morgan. ¿Qué delitos se le atribuyó y qué condena tendrá que cumplir?

Walmart: hombre recibe sentencia y prisión tras admitir haber grabado a menor en baño de establecimiento

‘Fox 54’ y otros portales internacionales señalaron que el sujeto, identificado como Blake Thomas Lorance, contaba con 19 años al momento del incidente en 2023. Él se presentó el lunes ante el juez Charles B. Elliott, donde se declaró culpable de vigilancia criminal agravada.

Walmart: hombre recibe sentencia y prisión tras admitir haber grabado a menor en baño de establecimiento.

Frente a su confesión, el magistrado del caso impuso una sentencia de cinco años de prisión en el Departamento Correccional de Alabama, aunque la pena fue suspendida a cambio de 36 meses de libertad condicional supervisada. Entre las condiciones de su libertad condicional, Lorance deberá someterse a pruebas aleatorias de detección de drogas y alcohol.

Asimismo, este individuo tiene prohibido usar, poseer o vender sustancias controladas o alcohol. También renunció a su derecho a apelar tanto la condena como la sentencia.

Al respecto, se le ordenó cubrir las costas judiciales, pagar una fianza de 150 dólares, realizar una contribución de 100 dólares para la indemnización a las víctimas de delitos en Alabama y asumir los honorarios del abogado de oficio, cuyo monto aún está por determinar.

¿Qué más se sabe del caso y del juicio final?

Cabe mencionar que este caso se originó tras un incidente ocurrido el 21 de mayo de 2023 en el Walmart de Hartselle, donde una víctima reportó haber encontrado un celular oculto bajo la mampara de un baño, con la cámara apuntando hacia ella. Tras confrontar al sospechoso y alertar a las autoridades, un investigador logró identificar y arrestar a Lorance cinco días después.

Un gran jurado del condado de Morgan presentó cargos de manera formal en contra de Lorance en abril de 2024. En enero de este 2026, se llevó a cabo una audiencia sobre su competencia mental. En tanto, el juicio estaba previsto para el 13 de abril, pero la declaración de culpabilidad emitida el lunes 8 de abril resolvió el caso de manera anticipada.