¡Aviso importante! Una reciente normativa en Texas está llamando la atención debido a que busca reforzar los procedimientos del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) para los extranjeros que desean obtener una licencia de conducir.

Se han implementado nuevas regulaciones que afectarán a los documentos ya otorgados a una gran cantidad de inmigrantes, cuyo estatus migratorio cuenta con ambigüedades e incompletos. AQUÍ las consecuencias y más.

En este estado, anuncian persecución a los inmigrantes que tienen licencia de conducir y NO hicieron esto

'El Cronista' y las propias autoridades señalaron que el Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) ha anunciado que, para obtener una licencia o identificación estatal, es necesario presentar documentación que acredite la ciudadanía o la presencia legal en el país.

En este estado, anuncian persecución a los inmigrantes que tienen licencia de conducir y NO hicieron esto.

Este mensaje ha sido verificado con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Con ello, se confirmó que, a partir de ahora, cualquier persona que desee solicitar una licencia de conducir o una tarjeta de identificación en Texas tendrá que presentar al menos un documento que valide su situación migratoria.

Entre los documentos aceptados se encuentran los siguientes; cabe mencionar que se consideran como categorías específicas a los refugiados, asilados y algunos no inmigrantes autorizados.

El pasaporte estadounidense.

La tarjeta de residencia permanente.

Ciertos pasaportes extranjeros con el formulario I-94 válido.

Visas y permisos de trabajo como el formulario I-766.

Sin la validación, el proceso no podrá completarse. De igual manera, el DPS señaló que el estado realiza una verificación electrónica del estatus migratorio con el DHS antes de emitir la credencial. En caso de que esta verificación no se realice, se inicia un proceso de revisión adicional, lo que retrasa la entrega del documento.

¿Esta medida afecta de manera directa a los inmigrantes en Texas?

Según los reportes, el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de Texas ha implementado esta nueva política con el propósito de disminuir el número de ilegales que poseen licencias de conducir en el estado. Esta iniciativa tiene como meta principal complicar la permanencia de este sector de la población en la región.

Asimismo, esta normativa podría traer consigo repercusiones en los extranjeros que residen en la nación de Trump, afectando su acceso a servicios y derechos que dependen de la posesión de una licencia de conducir válida.