0
LO ÚLTIMO
Alianza clasificó a la final de la Liga Vóley: ¿cuándo y contra quién jugará?

ALERTA ROJA en Walmart de Arkansas: revelan posible móvil del APUÑALAMIENTO mortal en tienda; sospechoso expone qué pasó

Investigadores señalaron que un sospechoso aseguró haber apuñalado a la víctima por una insólta razón en un Walmart de EE. UU. ¿Cuál será su condena?

Melanni Miranda
Revelan posible móvil del apuñalamiento mortal en Walmart; sospechoso expone qué pasó
Revelan posible móvil del apuñalamiento mortal en Walmart; sospechoso expone qué pasó | Composición Libero / Melanni Miranda
COMPARTIR

¡Atención! Recientemente, han surgido nuevos detalles en relación con el apuñalamiento fatal de una trabajadora de Walmart, registrado en la tienda ubicada en Skyline Drive, Conway, en EE. UU. Recordemos que esta tragedia se dio la noche del martes y, hasta el momento, las autoridades siguen investigando el incidente. ¿Qué más se sabe sobre este caso?

Walmart: esta es la situación de la tienda tras evacuación y amenaza en la hora de almuerzo.

PUEDES VER: ALERTA MÁXIMA en Walmart Supercenter de Walton Boulevard: esta es su situación tras EVACUACIÓN y AMENAZA en la hora de almuerzo

Revelan posible móvil del apuñalamiento mortal en Walmart; sospechoso expone qué pasó

'THV 11' compartió más información sobre este suceso y la situación de un hombre de 37 años, Zeddrick Ross, quien fue detenido tras confesar que apuñaló a Jordanne Drinkwater, una empleada de 32 años de Walmart, en un ataque que él mismo justificó como un intento de eliminar a un demonio que creía lo perseguía.

Revelan posible móvil del apuñalamiento mortal en Walmart; sospechoso expone qué pasó

Revelan posible móvil del apuñalamiento mortal en Walmart; sospechoso expone qué pasó

Según su impactante declaración, Ross había robado un cuchillo grande de Walgreens y un machete de Walmart, argumentando que los necesitaba para protegerse. El sospechoso describió al demonio como una mujer de piel clara, ojos marrones y cabello largo, a quien solo había visto a unos metros de distancia.

En su visita a Walmart, este sujeto aseguró haber atacado a la supuesta entidad, apuñalándola en el cuello y el hombro. No obstante, al mirar hacia abajo, se dio cuenta de que la persona en el suelo no era el demonio que había imaginado.

La víctima, identificada como Jordanne Drinkwater, y que no tenía ningún vínculo con esta persona, se encontraba en su turno habitual cuando ocurrió el ataque. Un compañero de trabajo expresó que el fallecimiento de Drinkwater fue devastador, y muchos en la comunidad se mostraron en shock ante este acontecimiento.

¿Cuáles son los cargos que enfrenta?

Ross se encuentra enfrentando una acusación de asesinato en primer grado, y las autoridades locales confirmaron que se le estableció su fianza en US$1.000.000.

Este hecho ha captado la atención pública debido a la gravedad de los cargos y la cantidad de la fianza impuesta. No se difundieron más datos sobre lo sucedido.

Melanni Miranda
AUTOR: Melanni Miranda

Melanni Miranda: últimas noticias, entrevistas exclusivas, columnas de opinión y artículos escritos en diario Libero.pe.

Lo más visto

  1. ALERTA MÁXIMA en Walmart de East Gadsden: el DESTINO que le espera al joven de 16 años detenido tras tiroteo

  2. ALERTA MÁXIMA, inmigrantes indocumentados en EE. UU.: tendrían PROHIBIDO usar los BANCOS según plan republicano, ¿qué servicios serían restringidos?

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Hotel New Lima

plan perfecto para 2: Sauna, cámara de vapor, cámara seca, duchas española y más

PRECIO

S/ 55.00
Comprar

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estados Unidos

Estados Unidos

Fútbol Peruano