¡Atención! Recientemente, han surgido nuevos detalles en relación con el apuñalamiento fatal de una trabajadora de Walmart, registrado en la tienda ubicada en Skyline Drive, Conway, en EE. UU. Recordemos que esta tragedia se dio la noche del martes y, hasta el momento, las autoridades siguen investigando el incidente. ¿Qué más se sabe sobre este caso?

Revelan posible móvil del apuñalamiento mortal en Walmart; sospechoso expone qué pasó

'THV 11' compartió más información sobre este suceso y la situación de un hombre de 37 años, Zeddrick Ross, quien fue detenido tras confesar que apuñaló a Jordanne Drinkwater, una empleada de 32 años de Walmart, en un ataque que él mismo justificó como un intento de eliminar a un demonio que creía lo perseguía.

Revelan posible móvil del apuñalamiento mortal en Walmart; sospechoso expone qué pasó

Según su impactante declaración, Ross había robado un cuchillo grande de Walgreens y un machete de Walmart, argumentando que los necesitaba para protegerse. El sospechoso describió al demonio como una mujer de piel clara, ojos marrones y cabello largo, a quien solo había visto a unos metros de distancia.

En su visita a Walmart, este sujeto aseguró haber atacado a la supuesta entidad, apuñalándola en el cuello y el hombro. No obstante, al mirar hacia abajo, se dio cuenta de que la persona en el suelo no era el demonio que había imaginado.

La víctima, identificada como Jordanne Drinkwater, y que no tenía ningún vínculo con esta persona, se encontraba en su turno habitual cuando ocurrió el ataque. Un compañero de trabajo expresó que el fallecimiento de Drinkwater fue devastador, y muchos en la comunidad se mostraron en shock ante este acontecimiento.

¿Cuáles son los cargos que enfrenta?

Ross se encuentra enfrentando una acusación de asesinato en primer grado, y las autoridades locales confirmaron que se le estableció su fianza en US$1.000.000.

Este hecho ha captado la atención pública debido a la gravedad de los cargos y la cantidad de la fianza impuesta. No se difundieron más datos sobre lo sucedido.