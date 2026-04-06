ALERTA MÁXIMA en Walmart del condado de Onslow: arrestan a un hombre de 24 años por VOYEURISMO, ¿cuál es el monto de su fianza?

Un caso que ha generado preocupación entre clientes y vecinos de la zona vuelve a poner sobre la mesa la seguridad en los espacios públicos de los Estados Unidos. En un incidente ocurrido en un establecimiento de Walmart, las autoridades del condado de Onslow arrestaron a un hombre de 24 años acusado de observar a escondidas a una clienta dentro de la tienda, un hecho que ha reavivado el debate sobre el voyeurismo y la protección de los consumidores en lugares comerciales.

Justin Lamar Smith, de 24 años, fue detenido el sábado 4 de abril.

Arrestan a un hombre tras un incidente de voyeurismo en un Walmart del condado de Onslow

Según los documentos oficiales y la cobertura periodística local citada por WITN, Justin Smith, residente de Hubert y de 24 años, fue detenido el sábado por la Oficina del Sheriff del condado de Onslow, tras la emisión de órdenes judiciales relacionadas con un caso de voyeurismo en un Walmart ubicado en las afueras de Richlands, Estados Unidos.

Las órdenes de arresto detallan que Smith "espió en secreto dentro de un área del Walmart… que estaba ocupada por una clienta", un comportamiento que llevó a los agentes a actuar de inmediato tras recibir la denuncia. Durante la investigación, según el reporte de WITN, también se descubrió que Smith proporcionó un nombre falso a las autoridades, lo que derivó en un cargo adicional por resistencia a la autoridad.

¿Qué ocurrió después del arresto y cuál es la situación legal del hombre?

Tras su arresto por un caso de voyeurismo en el Walmart del condado de Onslow, Justin Smith fue trasladado a la cárcel del condado, donde permanece detenido sin que se haya autorizado fianza, según la información publicada textualmente por WITN sobre el caso.

El incidente ha generado inquietud entre quienes frecuentan el Walmart y otros espacios comerciales en Estados Unidos, recordando la importancia de las medidas de seguridad y la vigilancia ciudadana para prevenir casos similares.