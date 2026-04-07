¡Atención! Actualmente, los inmigrantes y adultos mayores viven una complicada situación en EE. UU. Luego de tres años de trabajo y aportes, un grupo en específico se ha visto excluido de un servicio esencial para su salud. La falta de acceso a Medicare no solo afecta su bienestar, sino que también plantea interrogantes sobre la equidad en el sistema de salud estadounidense.

Según los últimos informes, muchos de estos individuos, que han contribuido al desarrollo del país, ahora se encuentran en una situación vulnerable, lo que resalta la necesidad de revisar las políticas que rigen la cobertura de salud para inmigrantes mayores. ¿Qué está pasando?

Adultos mayores inmigrantes han sido dado de baja de la cobertura de Medicare por insólita razón

La ley conocida como One Big Beautiful Bill Act, impulsada por el Partido Republicano y firmada en julio por el presidente de EE. UU., Donald Trump, establece la prohibición de acceso a Medicare para diversas categorías de inmigrantes con estatus legal.

'KFF Health News' y otros portales internacionales señalaron que esta normativa afecta a beneficiarios del estatus de protección temporal (TPS), refugiados, solicitantes de asilo, sobrevivientes de violencia doméstica, víctimas de trata y personas con visas de trabajo.

Adultos mayores inmigrantes han sido dado de baja de la cobertura de Medicare por insólita razón.

Según los reportes, aquellos que ya forman parte del programa fueron excluidos antes del 4 de enero, en un intento de los legisladores republicanos por recortar gastos en Medicare, argumentando que los fondos públicos no deben destinarse a la atención médica de inmigrantes indocumentados.

Trump expresó en Truth Social, dos meses tras la firma de la ley, que los demócratas buscan que inmigrantes ilegales, a quienes califica de 'criminales violentos', reciban atención médica gratuita, afirmando que esto no debe permitirse. No obstante, es importante destacar que las categorías de inmigrantes que perderán su cobertura cuentan con estatus legal.

Hasta el momento, ni la Casa Blanca ni el Departamento de Salud y Servicios Humanos han ofrecido una respuesta sobre la equidad de excluir a residentes legales de Medicare. Por ahora, se conoce que los inmigrantes sin estatus legal ya no son elegibles para Medicare ni para la mayoría de los beneficios públicos financiados por el gobierno federal.

¿Por qué es posible que se lleve a cabo el fin del apoyo del programa de salud?

Los inmigrantes mayores enfrentan el riesgo de perder su cobertura de Medicare, a pesar de haber contribuido con primas, si no satisfacen los rigurosos requisitos de presencia legal o residencia continua durante cinco años.

Además, cambios en las políticas estatales y federales, así como el incumplimiento de los trimestres de trabajo requeridos, pueden ocasionar a la cancelación de este servicio, incluso si la persona ha realizado los pagos correspondientes.