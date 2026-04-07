¡Atención! Un sargento del Ejército de Estados Unidos busca frenar la deportación de su esposa, detenida en una base militar de Luisiana. Matthew Blank sostiene que su pareja, Annie Ramos, originaria de Honduras, contrajo matrimonio el mes pasado. No obstante, el Departamento de Seguridad Nacional ha señalado que ella carece de estatus legal para residir en el país. ¿Qué pasó?

Alerta en EE. UU.: agentes del ICE arrestan a esposa de un soldado estadounidense en base militar

Un soldado estadounidense y su esposa se preparaban para comenzar su vida juntos como recién casados, pero sus planes se vieron truncados recientemente, esto luego que agentes de Inmigración intervinieran en la base militar de Luisiana, donde la pareja realizaba los trámites necesarios para que ella pudiera mudarse con él.

Annie Ramos, de 22 años, originaria de Honduras y sin antecedentes penales, fue arrestada en el proceso. Hace poco había contraído matrimonio con el sargento Matthew Blank, de 23 años, quien lleva más de cinco años en el ejército y está asignado a una brigada en Fort Polk, Luisiana.

El soldado relató al diario The New York Times, medio que difundió la situación, que su intención era llevar a su esposa a la oficina para que obtuviera su identificación militar y activara sus beneficios como cónyuge de militar, con planes de mudarse después del fin de semana de Pascua.

Previo a su boda, celebrada a finales de marzo en Houston, la pareja había contratado a un abogado para iniciar el proceso de obtención de la residencia legal de Ramos, conocida como “Green Card”. No obstante, no todo salió de buena manera.

Expertos en inmigración señalan que, generalmente, los inmigrantes con una orden de deportación emitida durante su infancia no suelen ser detenidos al casarse con un ciudadano estadounidense, lo que les permite regularizar su estatus migratorio, pero en el caso de Ramos, su situación es diferente, ya que actualmente se encuentra en el centro de detención Basile en Luisiana, junto a otras mujeres que enfrentan la deportación.

¿Cuál fue la respuesta del DHS tras el arresto de la esposa del soldado?

Cabe precisar que la orden de deportación en su contra fue emitida cuando tenía 22 meses, tras la ausencia de su familia en una audiencia en el tribunal de inmigración.

Bajo este contexto, el Departamento de Seguridad Nacional informó que Ramos fue detenida tras intentar ingresar a una base militar. Asimismo, destacó que la mujer carece de estatus legal en Estados Unidos y que pesa sobre ella una orden de deportación.