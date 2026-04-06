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ALERTA ROJA en Walmart de Conway: policía difunde NUEVOS AUDIOS del 911 sobre el ESTREMECEDOR INCIDENTE de una empleada
Jordanne Drinkwater fue mortalmente apuñalada en un Walmart de Conway, y los audios del 911 reflejan el miedo y la angustia de quienes estaban con ella.
La policía de Conway hizo públicas nuevas grabaciones de llamadas al 911 que muestran con detalle los momentos en que Jordanne Drinkwater, de 32 años, fue apuñalada mientras cumplía su turno en Walmart. Este incidente ha conmocionado a la comunidad local y ha generado un intenso debate sobre la seguridad en los lugares de trabajo en Estados Unidos.
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Policía de Conway publica audio del 911 tras apuñalamiento fatal en Walmart
Según los registros compartidos por la policía de Conway y reportados por KATV Channel 7, los agentes recibieron un aviso alrededor de las 10:58 p. m. del 31 de marzo sobre un hombre que atacaba a una empleada en el Walmart ubicado en Skyline Drive. Apenas un minuto después, los oficiales llegaron al lugar y encontraron al sospechoso, identificado como Zeddrick Ross, de 37 años, armado con un cuchillo.
La situación escaló rápidamente cuando Ross no acató las órdenes de soltar el arma. "Un agente disparó un tiro con su arma reglamentaria, aparentemente sin alcanzar a Ross, y otro utilizó su pistola Taser", detalla la información proporcionada por KATV Channel 7. Finalmente, la policía logró someter y arrestar al sospechoso, pero, lamentablemente, Jordanne Drinkwater falleció en el lugar pese a los esfuerzos por salvarla.
La seguridad laboral en riesgo y la comunidad de Estados Unidos responde
Este trágico suceso en el Walmart de Conway ha encendido alertas sobre la seguridad de los empleados en supermercados y grandes comercios en Estados Unidos. Vecinos y trabajadores expresan su preocupación por la frecuencia de incidentes violentos en los lugares de trabajo y por la necesidad de protocolos más estrictos que protejan tanto a empleados como a clientes. La difusión de los audios del 911 busca, además de informar, generar conciencia sobre la importancia de la preparación policial ante situaciones críticas.
La policía continúa investigando el caso y analizando las circunstancias que llevaron a este fatal desenlace, mientras la comunidad de Conway permanece consternada ante la pérdida de Drinkwater, una joven trabajadora cuya vida fue truncada en su lugar de trabajo.
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