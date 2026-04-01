Recientemente, se conocieron más detalles sobre un incidente que supuestamente involucró a dos adolescentes en un Walmart de Thomasville, Georgia, ocurrido hace un mes. Las autoridades locales continúan con la investigación de este suceso, lo que ha suscitado inquietud entre los residentes de la zona. La comunidad se pregunta qué sucedió realmente en el establecimiento.

Walmart: arrestan a hombre que protagonizó incidente en probador; enfrentará cargos de espionaje grave

‘Walb News 10' y otros portales internacionales compartieron más información sobre la actual situación de Rogelio Tomas-Sebastian, quien fue arrestado por el Departamento de Policía de Thomasville. Ahora, enfrenta dos cargos de escuchas telefónicas y vigilancia ilegales, delitos considerados graves bajo la legislación de Georgia.

Como se recuerda, su arresto se dio luego de los hechos que se originaron el jueves 26 de marzo en un Walmart situado en 15328 US 19 South, donde dos adolescentes de 16 años se percataron de un teléfono móvil aparentemente escondido en un probador.

Alarmadas, aquellas jóvenes precisaron que abandonaron el lugar y comunicaron la situación a un empleado de la tienda, quien, según la madre de una de ellas, aseguró que no había cámaras en el área. Al llegar a casa, decidieron llamar al 911 para reportar el incidente.

Tras la grave denuncia, las autoridades empezaron con una exhaustiva investigación que culminó con la identificación y detención de Tomas-Sebastian, tal como señaló la página oficial de Facebook del Departamento de Policía de Thomasville, de dicha zona.

Este caso sigue en curso y así puedes contactarte con la policía si conoces más detalles al respecto

Las autoridades locales compartieron más datos sobre el rápido arresto de Tomas-Sebastian en conexión con el caso. No obstante, no se ha difundido más sobre el avance de la investigación, la cual continúa en desarrollo.

Al respecto, se realizó un llamado a la ciudadanía para que, si cuentan con información importante sobre este hecho y el sujeto, se pongan en contacto con las autoridades policiales de su área.