ALERTA ROJA en Walmart de Pearland: tienda fue evacuada tras una amenaza de BOMBA, ¿es seguro ir AHORA MISMO?

Un operativo de emergencia se activó en Estados Unidos luego de que una presunta amenaza de bomba obligara a evacuar un concurrido Walmart en Pearland, Texas. El hecho generó preocupación entre clientes y trabajadores, quienes tuvieron que salir rápidamente del establecimiento mientras la policía aseguraba la zona. De acuerdo con el reporte difundido por ABC13 Houston, no se hallaron explosivos tras la inspección, lo que permitió la reapertura del local horas después.

Amenaza de bomba en Walmart de Pearland: lo que se sabe sobre la evacuación y la respuesta policial

El incidente se registró en el Walmart Supercenter ubicado en 1919 North Main Street, en Pearland, cuando el Departamento de Policía recibió una llamada alertando sobre una posible bomba dentro de la tienda alrededor de las 10 de la mañana. Ante la alerta de bomba, las autoridades activaron de inmediato el protocolo de seguridad y ordenaron la evacuación preventiva del establecimiento.

Como parte de la respuesta, equipos especializados realizaron una exhaustiva inspección del lugar con apoyo de perros detectores de explosivos. Sin embargo, tras varias horas de revisión, no se encontró ningún dispositivo peligroso. Según informó ABC13 Houston, "no se encontraron explosivos", confirmando así que la amenaza no se concretó.

El Walmart de Pearland reabrió tras descartarse la presencia de explosivos luego de la amenaza de bomba.

¿Es seguro ir ahora mismo al Walmart de Pearland tras la falsa alarma de bomba?

Tras descartar cualquier riesgo, las autoridades locales permitieron la reapertura del Walmart de Pearland, devolviendo la normalidad al establecimiento. La policía indicó que el edificio fue completamente revisado y asegurado antes de permitir nuevamente el ingreso del público.

Este tipo de amenaza de bomba en Estados Unidos suele activar estrictos protocolos de seguridad para proteger a los ciudadanos, incluso cuando posteriormente se confirma que se trata de una falsa alarma. En este caso, la rápida respuesta evitó mayores incidentes y permitió restablecer las operaciones en el menor tiempo posible. Por ahora, las autoridades no han informado sobre posibles sospechosos relacionados con la amenaza de bomba, mientras la investigación continúa para determinar el origen de la llamada.