¿Cómo llegó ahí? La increíble historia del gato que cruzó Canadá escondido en un envío de Walmart

Un inesperado y curioso caso de supervivencia animal ha llamado la atención en Canadá y en redes sociales: un gato doméstico logró recorrer una larga distancia escondido dentro del remolque de un camión de transporte de Walmart. El felino fue hallado sano y salvo tras llegar a un centro logístico en Ontario, lo que ha desatado una ola de preguntas sobre cómo pudo iniciar semejante travesía sin ser detectado.

Los trabajadores de Walmart en Ontario están atendiendo al gato mientras los rescatistas intentan localizar a su dueño.

Según reportó la revista People, el hallazgo ocurrió en un almacén de la cadena en Cornwall, donde los empleados descubrieron al animal dentro del remolque tras su arribo desde Montreal. En palabras de la publicación, "el gato fue encontrado dentro de un remolque que había viajado desde un Walmart Supercenter en Montreal", lo que sugiere que el felino habría subido accidentalmente al vehículo antes de que este iniciara el traslado.

Descubren un gato dentro de un camión de Walmart en Ontario, Canadá

El descubrimiento se produjo el miércoles 1 de abril, cuando el camión llegó a una instalación logística de Walmart en Cornwall, Ontario. De acuerdo con la información difundida por el grupo de rescate Lost & Found Pets of Ottawa and Surrounding Areas, los trabajadores de logística y seguridad detectaron al gato dentro del remolque y procedieron a asegurar al animal de inmediato para evitar que sufriera algún daño.

El felino fue descrito como blanco y negro, con una marca distintiva alrededor del ojo derecho y un pequeño rasguño visible que va desde la esquina del ojo hacia la nariz. A pesar de su largo viaje, fue encontrado en buen estado general y sin lesiones aparentes.

Sin microchip y en busca de su dueño

Tras su rescate, el gato fue evaluado por el personal del centro, confirmándose que no contaba con microchip de identificación. Además, llevaba un collar rosa multicolor, pero sin placa con datos de contacto. Tal como indicó la fuente citada por People, "no tenía microchip", lo que ha complicado la identificación de su propietario.

Aunque no se conoce con certeza su origen, los rescatistas creen que el animal podría provenir de Montreal, debido a la ruta que siguió el camión de transporte. Actualmente, el personal de Walmart lo mantiene bajo cuidado mientras continúan los esfuerzos para localizar a su familia.

Las autoridades y rescatistas han hecho un llamado a la comunidad para que cualquier persona que reconozca al felino o haya perdido una mascota con características similares se comunique de inmediato. Mientras tanto, este curioso "viajero clandestino" se recupera sin mayores complicaciones tras su insólito recorrido por Canadá.