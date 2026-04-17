¡Atención! Si has recibido un aviso sobre la reducción de tu subsidio mensual de cupones de alimentos, conocido como beneficios SNAP, es importante que conozcas las causas que podrían estar detrás de esta situación. Entre las razones más comunes se encuentran ciertos cambios, tales como variaciones en los ingresos familiares, en el tamaño del hogar, alteraciones en tu situación laboral y otros.

SNAP: la verdadera razón por la que disminuyeron los cupones de alimentos en EE. UU.

Según Propel y otros portales, el monto de los beneficios de SNAP puede haber experimentado una reducción por diversas razones. Si recientemente llevaste a cabo la recertificación de tus beneficios o presentaste un informe de mitad de certificación, es posible que notes un ajuste en tus cupones de alimentos.

SNAP: la verdadera razón por la que disminuyeron los cupones de alimentos en EE. UU.

Este cambio puede estar relacionado con varios factores. A continuación, te mencionamos cuáles:

En primer lugar, los ingresos son un aspecto clave; si has reportado un aumento en tu salario, podrías recibir menos prestaciones o incluso ver la suspensión de las mismas si superas el límite de ingresos establecido en tu estado.

establecido en tu estado. El tamaño del hogar influye en el monto recibido; cualquier cambio en la composición del hogar, como la llegada o salida de un miembro, puede variar la cantidad asignada .

. Por último, los gastos mensuales también juegan un papel importante; alteraciones en los costos de vivienda, cuidado infantil, manutención o gastos médicos pueden impactar directamente en el beneficio de SNAP que recibes.

Requisitos para evitar dificultades a la hora de recibir los cupones de alimentos

Beneficiarios del programa SNAP deben cumplir con ciertos requisitos laborales para conservar sus beneficios. Estos requisitos se dividen en dos categorías: generales y específicos para adultos sanos sin dependientes, conocidos como ABAWD.

Vale precisar que las normas del programa ABAWD han sido modificadas, lo que implica que un mayor número de personas deberá trabajar o buscar una exención para mantener sus beneficios sin restricciones temporales.

Con ello se confirmó que las circunstancias de un beneficiario pueden variar y, si no puede cumplir con estos requisitos, su acceso a los beneficios podría limitarse a un máximo de 3 meses dentro de un período de 3 años, lo que podría resultar en la pérdida total de los mismos.