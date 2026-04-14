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ALERTA ROJA, beneficiarios en EE. UU.: Gobierno ANULA las jubilaciones de estas personas AHORA: qué requisitos deben cumplir para COBRAR
Para acceder de manera habitual al sistema previsional en EE. UU. es necesario cumplir con ciertos requisitos. ¿Qué debes saber sobre los cambios de SSA?
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¡Mucha atención! Recientemente, la Administración del Seguro Social (SSA) ha decidido implementar un sistema de créditos en la que los individuos deben acumular para acceder a una jubilación sin enfrentar complicaciones administrativas. La entidad informó que aquellos que no alcancen el número mínimo de créditos establecidos, verán bloqueado su proceso de jubilación. ¿Cuáles son los requisitos a considerar?
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Gobierno de EE. UU. anula las jubilaciones de estas personas ahora: qué requisitos deben cumplir para cobrar
'El Cronista' y otros portales internacionales señalaron que el sistema de créditos en EE. UU. permite evaluar las contribuciones de los ciudadanos a lo largo de su trayectoria laboral a través del pago de impuestos. Al alcanzar el número requerido de créditos, los contribuyentes pueden solicitar su jubilación, siempre que cumplan con los demás requisitos establecidos.
Gobierno de EE. UU. anula las jubilaciones de estas personas ahora: qué requisitos deben cumplir para cobrar.
Por ello, a continuación, te revelamos lo que debes tomar en cuenta para acceder a la jubilación a través del Seguro Social del país americano:
- Acumular un mínimo de 40 créditos, los cuales se obtienen a partir de los impuestos pagados durante la vida laboral.
- A partir de 2025, se otorgará un crédito por cada 1.810 dólares aportados, permitiendo obtener hasta cuatro créditos anuales.
- Así, con ingresos anuales de 7.240 dólares, se podrían alcanzar los 40 créditos mínimos requeridos en un periodo de 10 años de trabajo.
¿Cómo se definen los montos de jubilación?
Bajo este contexto, es importante saber que el monto de la jubilación que se percibe al momento del retiro se establece en función de los años de aportes realizados.
Para quienes se retiran a los 62 años, el valor asciende a 2.969 dólares. Para los que optan por jubilarse a los 67 años recibirán un total de 4.152 dólares. En tanto, quienes alcanzan los 70 años o más podrán cobrar 5.181 dólares, respectivamente.
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