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ALERTA en Walmart de Omaha: mujer es ABATIDA a tiros por agentes tras atacar a menor en un intento de secuestro en establecimiento

La policía de Omaha confirmó que sus agentes dispararon contra una mujer que agredió a un niño durante un intento de secuestro en un Walmart. ¿Qué pasó?

Melanni Miranda
Walmart: mujer es abatida a tiros por agentes tras atacar a menor en un intento de secuestro en tienda.
Walmart: mujer es abatida a tiros por agentes tras atacar a menor en un intento de secuestro en tienda. | Composición Líbero / Melanni Miranda.
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¡Atención! Recientemente, las autoridades de Omaha, Nebraska, informaron a toda la comunidad que una mujer, armada con un cuchillo, secuestró a un niño de tres años en un Walmart de la zona de EE. UU. Vale resaltar que el incidente ocurrió el martes por la mañana y culminó con la intervención de agentes, quienes abatieron a la mujer a tiros. ¿Qué se sabe sobre este lamentable hecho?

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Walmart: mujer es abatida a tiros por agentes tras atacar a menor en un intento de secuestro en tienda

Este 14 de marzo, el Departamento de Policía de Orlando (OPD) y los medios internacionales, tales como ‘First Alert 6‘, anunciaron a la población que no hubo agentes heridos durante un incidente que se llevó a cabo hoy, a las 9:15 a. m. en un Walmart ubicado en la intersección de las calles 72 y Pine, EE. UU.

Con relación a este caso, algunos testigos salieron al frente y reportaron la presencia de cinco patrullas que se desplazaban rápidamente por la calle Dodge, cerca de la Universidad de Nueva Orleans (UNO). Luego, el medio en mención aseguró que observó al menos una docena de vehículos policiales en el lugar.

Walmart.

Walmart: mujer es abatida a tiros por agentes tras atacar a menor en un intento de secuestro en tienda.

El subjefe de policía de Oakland, Scott Gray, brindó detalles adicional datos importante sobre lo sucedido, señalando que los agentes llegaron alrededor de las 9.20 a. m. y comenzaron a dar instrucciones a una mujer involucrada en el incidente. Según Gray en una conferencia, tras recibir las órdenes, la mujer agredió a un menor, del cual no se reveló más detalles.

Aproximadamente a las 9.45 a. m., un operador del OPD precisó que un niño había sufrido lesiones. Un tuit del departamento, publicado poco antes de las 11 a. m., reveló que el menor, de tres años, había sido herido con un “cuchillo grande”.

¿Qué más han dicho las autoridades sobre este caso?

Según los informes, aproximadamente una hora después de los hechos, el subjefe de policía de la OPD, Scott Gray, brindó una actualización, donde aseguró que la persona fallecida había arrebatado a un niño de su cuidador, forzándolo a salir a la calle mientras la sospechosa lo seguía con un carrito de compras.

Gray expresó que, tras el ataque de la mujer al menor, los agentes de seguridad le dispararon, resultando en su muerte. En tanto, el niño, quien sufrió laceraciones en la cara y la mano, fue trasladado al hospital, donde se espera que se recupere. Gray también mencionó que el Walmart se encontraba vacío en el momento del incidente.

Melanni Miranda
AUTOR: Melanni Miranda

Melanni Miranda: últimas noticias, entrevistas exclusivas, columnas de opinión y artículos escritos en diario Libero.pe.

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