¡Aviso importante! 'Univisión' y otros portales internacionales informaron recientemente que, decenas de miles de inmigrantes en Illinois, en Estados Unidos, se enfrentarán a la pérdida de su tarjeta de alimentos SNAP. Esta situación se debe a cambios en las regulaciones que afectan a los beneficiarios del programa. ¿Qué más se sabe al respecto? ¿Cómo no verte perjudicado?

Este grupo de inmigrantes pierde acceso a SNAP ahora; esto sucede con la ayuda alimentaria en Illinois

Estos últimos reportes de la prensa confirmaron que, desde este mes de abril, miles de inmigrantes se verán privados de su tarjeta de alimentos SNAP en Illinois.

Se estima que al menos 16.000 personas, entre ellas refugiados y solicitantes de asilo, están enfrentando esta situación debido a modificaciones en los requisitos migratorios. Ante la reducción de este apoyo, numerosas familias han comenzado a recurrir a bancos de comida.

Este grupo de inmigrantes pierde acceso a SNAP ahora; esto sucede con la ayuda alimentaria en Illinois.

“En Illinois van a afectar casi 250 mil personas en general, y de nuestra comunidad inmigrante va a afectar a 16 mil”, señaló Victoria Álvarez, directora de comunicaciones comunitarias del Greater Chicago Food Depository al respecto. En tanto, a nivel nacional, se prevé que millones de personas también podrían perder este beneficio esencial en las próximas semanas.

¿Por qué es importante SNAP en Estados Unidos?

SNAP tiene el potencial de disminuir la inseguridad alimentaria en un 30%, siendo particularmente efectivo para niños y familias que enfrentan situaciones de hambre extrema.

Según un estudio reciente, la inseguridad alimentaria entre los menores se redujo en aproximadamente un tercio tras recibir beneficios de SNAP durante un periodo de seis meses. Esta intervención resalta la importancia de programas de apoyo alimentario en la lucha contra el hambre en sectores vulnerables de la población.