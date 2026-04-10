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ALERTA MÁXIMA para beneficiarios con SNAP: reportan lamentable ROBO a madre de familia en su tarjeta EBT; perdió $1,100 en alimentos
Una mujer, cuya identidad no fue revelada, sufrió el robo de sus beneficios SNAP en Filadelfia, que ascendían a $1.100. ¿Qué más se sabe sobre este incidente?
¡Atención! Ameshia Agee, quien es madre de familia de cinco hijos, se encuentra enfrentando una complicada situación tras sufrir un robo que perjudica directamente a su familia. Sus menores, cuyas edades varían desde los 16 años hasta los cinco meses, se han visto afectados tras conocerse que, a la mujer en mención, le sustrajeron sus beneficios del programa SNAP, equivalentes a $1.100. ¿Qué se sabe del caso?
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SNAP: reportan lamentable robo a madre de familia en su tarjeta EBT; perdió $1,100 en alimentos
Según informes de 'Wavy' y otros medios, una madre enfrenta dificultades tras ser víctima de fraude en su tarjeta EBT, que recibe mensualmente $1.062 a través del programa SNAP. Agee, quien realiza compras quincenales, se percató de que su tarjeta no funcionaba al intentar adquirir una lata de leche para su bebé. “La transacción fue rechazada”, relató.
Al comunicarse con su asistente social, le informaron que su tarjeta había sido comprometida. Al revisar su cuenta, Agee descubrió 16 transacciones fraudulentas, que variaban entre 8 y 85 dólares, todas realizadas en menos de una hora durante la noche.
SNAP: reportan lamentable robo a madre de familia en su tarjeta EBT; perdió $1,100 en alimentos.
Si bien, la mujer presentó una denuncia ante la policía local, las autoridades locales le indicaron que este tipo de casos es tan común que no se investigan. “Que no hagan nada al respecto es incomprensible”, acotó Agee al medio internacional, exponiendo su frustración ante la situación.
Complicada situación económica para Agee
Agee se encuentra atravesando un difícil momento económico mientras intenta llegar a fin de mes y proveer a sus hijos, ya que su próximo pago de la tarjeta EBT, destinada a asistencia económica para la educación, se encuentra a tres semanas de distancia. La angustia de la madre se hace evidente, especialmente cuando su pequeña hija llora desconsoladamente.
Frente a lo sucedido y en búsqueda de apoyo, el programa 10 On Your Side ha contactado a la policía de Newport News y al Departamento de Servicios Sociales de Virginia para explorar posibles soluciones para Agee. No obstante, ella mantiene expectativas bajas, dado que los programas ya no reembolsan a los clientes por las pérdidas ocasionadas por el fraude.
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