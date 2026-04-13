¡Atención! Un hombre está atravesando una complicada situación tras estar involucrado en el tiroteo mortal que se registró hoy, lunes 13 de abril, en horas de la mañana, cerca de un Walmart en el condado de Kanawha, tal como revelaron los datos que se encuentran en los registros judiciales. Las autoridades están investigando el incidente, que ha generado preocupación en la comunidad local.

Walmart: mujer pierde la vida y hombre se convierte en principal sospechoso tras tiroteo

Eric DeWayne Richmond, de 54 años y residente en Charleston, EE. UU., enfrenta fuertes cargos por el asesinato de Misty Rose Williams, según señala una denuncia penal presentada ante el Tribunal de Magistrados del Condado de Kanawha. ‘Fox 80’ compartió más información al respecto sobre este incidente.

Walmart: mujer pierde la vida y hombre se convierte en principal sospechoso tras tiroteo.

En la denuncia se reveló que los agentes del condado de Kanawha, junto con policías de Nitro y St. Albans, acudieron de inmediato al Walmart en Nitro Marketplace poco después de las 9 de la mañana de este lunes.

Los investigadores locales confirmaron que los empleados de Walmart hallaron a una compañera de trabajo inconsciente en su vehículo tras su descanso, ya que no regresó a sus labores. Los expertos forzaron la entrada al vehículo y hallaron a Williams, quien presentaba una herida de bala en el pecho.

Richmond, padre de los hijos de Williams, fue señalado como sospechoso, esto luego del análisis de las grabaciones de las cámaras de seguridad.

¿Qué más se sabe sobre este caso?

Los informes señalan que el video de seguridad captó a Richmond saliendo y regresando al vehículo en múltiples ocasiones tras el accidente, antes de abandonar la escena. Durante la investigación, se halló una pistola en el domicilio de Richmond.

Asimismo, se ha fijado una audiencia preliminar para este 20 de abril, mientras que Richmond seguirá en custodia sin posibilidad de fianza en la cárcel regional de South Central.