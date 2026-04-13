¡Mucha atención! Recientemente, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, promulgó la ley HB 991, denominada Florida SAVE Act. Esta llamativa normativa impone la obligación de registrar el estatus migratorio en las licencias de conducir y tarjetas de identificación que se emitan, renueven o reemplacen en el estado. Esta medida entrará en vigencia a partir del 1 de enero de 2027.

En este estado de EE. UU., las licencias expondrán el estatus migratorio del conductor

‘Diario Las Américas’ y otros portales internacionales señalaron que el Congreso estatal de Florida, dominado por los republicanos, aprobó una reforma electoral que incluye una norma enfocada en fortalecer la verificación de ciudadanía en el registro de votantes.

En este estado de EE. UU., las licencias expondrán el estatus migratorio del conductor.

La decisión de incluir el estatus de ciudadanía en las licencias fue respaldada con 77 votos a favor y 28 en contra en la Cámara, así como 27 a 12 en el Senado. No obstante, poco después de su firma, dos coaliciones de organizaciones de derechos civiles interpusieron demandas federales, argumentando que la ley infringe la Primera y la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de EE. UU.

La nueva orden exige que los documentos de identificación oficial indiquen claramente si el titular es ciudadano estadounidense. Asimismo, se confirmó que, aquellos que no posean la ciudadanía deberán llevar la marca “NC” (no ciudadano) en el frente de sus licencias, sin importar si tienen residencia legal permanente u otro estatus migratorio regular.

Por su parte, el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados (FLHSMV) se encargará de compartir semanalmente información sobre ciudadanía con la Secretaría de Estado, con la finalidad de verificar los registros del padrón electoral.

¿Cuándo empiezan a validarse esta medida y qué dijo Ron DeSantis al respecto?

Es importante saber que este cambio no se implementará de manera rápida ni retroactiva; las licencias actuales seguirán siendo válidas hasta su fecha de vencimiento, y la transición se llevará a cabo de manera gradual, a medida que los residentes soliciten nuevas licencias, renueven las existentes o exijan un reemplazo.

El gobernador DeSantis ha introducido esta nueva norma destinada a proteger la integridad del proceso electoral en Florida. Durante su presentación, afirmó que “nuestra Constitución en el estado de Florida dice que solo los ciudadanos estadounidenses pueden votar en nuestras elecciones, y debemos asegurarnos de que eso sea la ley”.