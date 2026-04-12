¡Atención! Recientemente, una gran cantidad de agentes policiales de la localidad se congregaron en un Walmart de Kansas City, Estados Unidos, esto luego de recibir reportes sobre un disturbio que involucró a decenas de personas y una agresión dentro del establecimiento. ¿Qué pasó?

Reportan altercado con 30 personas en Walmart y la intervención de policía, ¿qué sucedió?

'Fox 4' y otros portales internacionales informaron que, este sábado 11 de abril, el Departamento de Policía de Kansas City (KCPD), EE. UU., recibió un llamado sobre un “disturbio a gran escala” en un Walmart Supercenter, ubicado cerca de la autopista US Highway 40 Este y Sterling Avenue.

Altercado con 30 personas en Walmart y la intervención de policía, ¿qué sucedió?

En dicho incidente, que involucró a aproximadamente 30 personas, los agentes solicitaron apoyo de diversas agencias cercanas para controlar la situación.

Según lo expuesto por las autoridades, al llegar los servicios de emergencia, el grupo se dispersó rápidamente. Aunque no se registraron heridos, el KCPD ha iniciado una investigación por agresión relacionada con los hechos ocurridos. No obstante, no se ha revelado ningún nombre o identidad de los involucrados.

¿Por qué resalta Walmart, a comparación de otros?

El minorista más grande del mundo ha logrado consolidar su éxito gracias a una estrategia centrada en precios bajos, conocida como 'Everyday Low Prices'.

Su predominio en el mercado lo hace resaltar debido a su volumen significativo de ventas, una sólida presencia física y un compromiso constante por satisfacer las necesidades del consumidor masivo.