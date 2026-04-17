¡Lamentable! Recientemente, la pareja de la mujer de 31 años que perdió la vida tras ser abatida por agentes policiales durante un intento de secuestro en un Walmart de Omaha, decidió pronunciarse al respecto con 'First Alert 6'.

En su declaración, abordó las dificultades que habían enfrentado previamente, explicando qué pasó con la mujer horas antes del trágico suceso. AQUÍ más detalles.

Walmart: hombre rompe su silencio y expone las dificultades que sufrió su pareja tras fallecer en incidente

Según informes, Carlos, pareja de Noemi Guzmán, se mostró a la defensiva y evitó revelar su apellido o a mostrar su rostro en una entrevista inédita con 'First Alert 6'. Tal como reveló, desde hace dos semanas, había notado un cambio preocupante en su comportamiento.

Carlos decidió contar a aquel portal que Noemi recibía una inyección cada tres meses para tratar su esquizofrenia, y tenía programada otra dosis para esta semana. Expresó su deseo de que las autoridades la hubieran internado en un centro psiquiátrico tras los incidentes recientes, previo a que ella tomara un cuchillo.

“¿No es eso lo que deberían estar haciendo? Porque ella podría ser una amenaza para alguien más, podría lastimar a alguien”, señaló Carlos, lamentando lo sucedido. Cabe precisar que, en junio del año pasado, se reveló que Guzmán padecía esquizofrenia tras ser acusada de incendiar la casa de su padre y de irrumpir en una iglesia, supuestamente armada con un cuchillo de cocina.

En ese momento, la mujer se encontraba bajo un plan de salud mental, resultado de una decisión judicial que la declaró “no responsable por razón de demencia” en relación con el incidente.

¿Qué más se conoció sobre la situación de salud de la mujer abatida?

Según la pareja de Guzmán, el psiquiatra tenía la responsabilidad de informar a los tribunales de manera inmediata en caso de que la mujer no cumpliera con el plan de tratamiento establecido.

Hasta el incidente ocurrido el martes en Walmart, no existían registros judiciales que indicaran que Guzmán había dejado de seguir el tratamiento. Además, se había programado una evaluación anual para el 12 de junio.