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ALERTA ROJA con ICE, ciudadanos estadounidenses: Minnesota busca RESPUESTAS ante presunto SECUESTRO DE UN NO INMIGRANTE en una redada
En Minnesota, agentes del ICE detuvieron a un ciudadano y lo sacaron de su casa en ropa interior; el caso es investigado por presunto abuso y detención ilegal.
La viralización de la imagen de un hombre en ropa interior, cubierto con una manta durante su detención por agentes federales en Minnesota, volvió a colocar en el centro del debate las redadas del ICE en Estados Unidos. El caso, ocurrido a inicios de año, ha escalado hasta convertirse en una investigación criminal por presunto secuestro, allanamiento y detención ilegal, tras revelarse que la persona detenida sería un ciudadano estadounidense. El hecho ha intensificado el conflicto entre autoridades locales y el Gobierno federal.
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Minnesota investiga a agentes del ICE por posible secuestro de un ciudadano estadounidense durante una redada
El incidente ocurrió el 18 de enero en St. Paul, Minnesota, cuando agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ingresaron a la vivienda de ChongLy "Scott" Thao, un ciudadano estadounidense naturalizado de origen hmong. Según el condado de Ramsey, los agentes derribaron la puerta y lo sacaron esposado, en ropa interior, con sandalias tipo Crocs y envuelto en una manta, pese al frío extremo.
El fiscal del condado, John Choi, cuestionó la legalidad del operativo: "Creemos que los agentes federales entraron sin un motivo legal legítimo, pues no había causa probable", lo que abre la posibilidad de delitos graves. La investigación indica que Thao fue retenido por más de una hora, trasladado e interrogado, sin que se haya confirmado la existencia de una orden judicial válida. El afectado afirmó que fue apuntado con un arma y detenido sin explicación.
“Estaba rezando. Pensaba: ‘Dios, por favor, ayúdame, no he hecho nada malo’. ¿Por qué me hacen esto? Sin ropa”, declaró en una entrevista con Reuters, describiendo el impacto emocional del operativo.
El sheriff Bob Fletcher también criticó el procedimiento. El funcionario señaló que el ciudadano fue "sacado de su casa a la fuerza y llevado de un lado a otro", cuestionando la actuación de los agentes durante las redadas de ICE en Minnesota. Las imágenes del operativo, difundidas en redes sociales, generaron indignación pública al mostrar a Thao cubierto con una manta mientras era escoltado por agentes armados. Vecinos denunciaron el hecho y grabaron parte del incidente.
Redadas de ICE en Estados Unidos: investigación por detención de ciudadano en Minnesota
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) defendió la intervención, señalando que los agentes buscaban a dos delincuentes sexuales con supuestos vínculos con la vivienda y que el procedimiento siguió protocolos de seguridad. Sin embargo, la familia de Thao niega cualquier relación con esos sospechosos.
EL PAÍS, fuente principal del caso, resumió la situación así: "el arresto de un ciudadano estadounidense ha abierto un nuevo frente de conflicto entre autoridades locales y el Gobierno federal". El caso forma parte de la Operation Metro Surge en Minnesota, un operativo federal que sigue bajo investigación por posibles abusos en el uso de la fuerza dentro de las redadas de ICE en Estados Unidos.
Por ahora, el caso sigue bajo revisión de las autoridades locales, que buscan determinar si se vulneraron derechos fundamentales durante la intervención en Minnesota, en medio de un creciente debate nacional sobre la actuación de ICE en Estados Unidos.
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