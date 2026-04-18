¡Atención! Luego de la visita de dos agentes policiales de un condado vecino a tres escuelas de Cincinnati para llevar a cabo controles de bienestar en colaboración con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, las autoridades locales afirmaron que los forasteros no tenían autorización para ingresar a la ciudad. Esta medida busca proteger a la comunidad educativa.

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El jefe Anthony Dwyer, de la Oficina del Sheriff del Condado de Butler, expresó su desconcierto ante las decisiones que están tomando las autoridades de ICE y los agentes: “No sé en qué estaban pensando”. En declaraciones a The Enquirer, Dwyer subrayó que las acciones de otros estaban fuera de su jurisdicción, mientras que su oficina se mantuvo dentro de los límites del Condado de Butler.

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Según los informes, el jefe de policía y un agente de Gratis, Ohio, se trasladaron 80 kilómetros al sur hacia Cincinnati el 15 de abril, donde visitaron tres escuelas públicas para llevar a cabo controles de bienestar dirigidos a niños inmigrantes.

Este operativo se enmarca dentro de un acuerdo que el departamento de policía local mantiene con el ICE, lo que sugiere que estas verificaciones podrían ser parte de un programa más amplio conocido como Iniciativa de Verificación de Seguridad de Menores Extranjeros No Acompañados (UAC, por sus siglas en inglés).

Si bien, el condado de Butler está involucrado en esta iniciativa, el sheriff Richard Jones expresó que los agentes de Gratis no debieron haber salido de su jurisdicción, calificando sus acciones de “vergonzosas”. Estas declaraciones las brindó a Fox 19.

¿Qué es la iniciativa UAC?

El Departamento de Seguridad Nacional informó que 450.000 menores no acompañados fueron ingresados de manera ilegal a Estados Unidos y ubicados en hogares con patrocinadores no verificados durante el mandato del expresidente Joe Biden. En noviembre de 2025, el ICE inició una colaboración con agencias policiales locales en todo el país para localizar a estos menores.

Por su parte, la administración Trump ha logrado identificar a más de 145.000 de estos menores, según un portavoz del ICE en un comunicado enviado por correo electrónico. No obstante, la agencia no proporcionó información sobre cuántos menores no acompañados residen en el área metropolitana de Cincinnati.

La iniciativa UAC ha instruido a las fuerzas del orden locales a realizar controles de bienestar a estos menores. Las agencias policiales que cuentan con contratos 287(g), que les permiten colaborar con el ICE, están habilitadas para participar en este programa.