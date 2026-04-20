¡Atención! Según lo expuesto por Scotus Blog y otros portales internacionales, se llevará a cabo una audiencia programada para este miércoles 22 de abril, donde los magistrados analizarán el caso de Blanche contra Lau, centrándose de manera directa en los derechos de los residentes permanentes legales que enfrentan acusaciones de delitos que podrían resultar en su expulsión del país. ¿Por qué es de gran importancia este proceso en EE. UU.?

Alerta, inmigrantes: examinarán los derechos de los residentes con Green Card que cometieron este delito

En unos días, la Corte Suprema de EE. UU. analizará los derechos de los residentes permanentes legales, conocidos como titulares de Green Card, que enfrentan acusaciones de delitos. Este examen se centra especialmente en situaciones que implican viajes al extranjero y la existencia de cargos penales pendientes. La decisión que tome el tribunal podría tener un fuerte impacto en la situación legal para este grupo.

Alerta, inmigrantes: examinarán los derechos de los residentes con Green Card que cometieron este delito.

Recordemos que el caso Bondi v. Lau, también conocido como Blanche v. Lau, está programado para ser escuchado en este mes. Este proceso judicial, el cual es conocido por muchos extranjeros, busca esclarecer si los agentes fronterizos tienen la facultad de asumir la culpabilidad de un individuo y, en consecuencia, prohibir su reingreso al país únicamente basándose en acusaciones, sin que exista una condena definitiva.

Vale precisar que la Ley de Inmigración y Nacionalidad establece que, en general, no deben ser considerados solicitantes de admisión, sino que tienen derecho a reingresar. Sin embargo, existen excepciones, como en el caso de delitos que impliquen "vileza moral", que incluyen actos deshonestos como el fraude.

¿Qué más se sabe sobre este examen que se llevará a cabo el 22 de abril?

La prensa internacional precisó que el examen judicial de 2026 se centrará en aspectos claves vinculados con la inmigración. En el caso Lau, el tribunal evaluará si los funcionarios de inmigración tienen la facultad de considerar a un residente permanente como si estuviera “buscando admisión” por primera vez, incluso si enfrenta cargos penales pendientes, lo que podría resultar en su deportación tras un viaje internacional.

Esta situación plantea interrogantes sobre los derechos de los residentes permanentes al regresar a su país. En tanto, la legislación vigente permite que estos individuos cometan ciertos delitos sin perder su estatus migratorio, aunque establece excepciones para aquellos involucrados en crímenes de fraude, robo o “turpitud moral”, lo que podría perjudicar la revocación de su Green Card.

El caso de Bondi v. Lau

El caso de Muk Choi Lau, un ciudadano chino que obtuvo su residencia permanente en Estados Unidos en septiembre de 2007, ha generado controversia en el ámbito migratorio. En mayo de 2012, Lau fue arrestado en Nueva Jersey, acusado de vender pantalones cortos falsificados de la marca Coogi, con un valor aproximado de 300.000 dólares.

Mientras aguardaba su juicio, abandonó el país, pero regresó en junio de ese mismo año, momento en el que fue detenido por agentes de inmigración en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York. Al descubrir la acusación pendiente de falsificación, los agentes de inmigración determinaron que Lau caía bajo esta excepción. En lugar de permitirle la entrada indefinida al país, le otorgaron libertad condicional, lo que le permitió ingresar temporalmente para enfrentar el proceso judicial relacionado con su delito.