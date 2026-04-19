¡Atención! Recientemente, la administración de Donald Trump confirmó su intención de emitir una orden ejecutiva que obligaría a las instituciones financieras de Estados Unidos a recopilar datos sobre el estatus migratorio y la ciudadanía de sus clientes, incluidos los inmigrantes ilegales. ¿Qué implica esta medida y qué tienen que ver los servicios bancarios del país?

ALERTA, ilegales: ante los últimos límites, exponen los requisitos para abrir cuentas bancarias

Según Univisión y otros portales web, estas regulaciones federales actuales, establecidas por la ley USA Patriot de 2001 y la ley de Secreto Bancario de 1970, exigen a los bancos verificar la identidad y la información personal de sus clientes mediante la política conocida como Conoce a tu cliente.

Para abrir una cuenta bancaria, los usuarios tendrán que proporcionar su nombre completo, fecha de nacimiento, dirección física y un número de identificación, que puede ser un número de Seguro Social o un Número de Identificación Tributaria Individual (ITIN), datos que solo cuentan los que son ciudadanos o legales en EE. UU.

ALERTA, ilegales: ante los últimos límites, exponen los requisitos para abrir cuentas bancarias.

Chase Bank, a través de su página web, informó que muchas personas que migran al país americano suelen pensar que no cumplen con los requisitos para abrir una cuenta bancaria. No obstante, la entidad financiera asegura que esta creencia es incorrecta.

Asimismo, se reveló que diversas instituciones ofrecen cuentas bancarias en el país americano para personas no residentes, aunque es posible que se requieran trámites adicionales para completar el proceso.

¿Qué deben tomar en cuenta los inmigrantes sobre esta nueva actualización?

Bancos como PNC, Citi y Chase han añadido varios requisitos para la apertura de cuentas bancarias, entre los cuales se incluye la presentación de un recibo de servicios públicos o un contrato de arrendamiento que verifique la dirección física del solicitante. Además, es necesario proporcionar el número de pasaporte y el país de emisión.

El Buró de Protección al Consumidor Financiero precisó que la mayoría de las entidades bancarias exigen a los clientes un documento de identificación de EE. UU. o estatal que contenga fotografía, como una licencia de conducir, un pasaporte estadounidense o una identificación militar.

En caso de no contar con estos documentos, algunos bancos aceptan pasaportes extranjeros o documentos emitidos por consulados. Contar con una cuenta bancaria permite a los clientes recibir pagos, pagar cuentas y acceder a cajeros automáticos, además de contribuir a la creación de un historial financiero favorable para el futuro.