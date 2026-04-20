¡Dato importante! El billete de dólar estadounidense se diferencia de otros por no estar elaborado con papel de pulpa de madera. Según el Bureau of Engraving and Printing, la entidad federal encargada de la impresión de la moneda de EE. UU., cada billete en circulación está compuesto por un 75% de algodón y un 25% de lino. AQUÍ más detalles.

EE. UU: este material secreto en los billetes de dólar dificulta la falsificación de dólares

'La Nación' compartió más información sobre esta información, en la que se resalta la realización del billete con una textura única, así como una notable resistencia al agua y una durabilidad que supera considerablemente la del papel convencional. La Reserva Federal precisó que un billete de un dólar tiene una vida útil promedio de 7,2 años antes de ser retirado debido al desgaste.

EE. UU: este material secreto en los billetes de dólar dificulta la falsificación de dólares.

La elección de materiales como el algodón y el lino en la fabricación de billetes va más allá de su resistencia. El Bureau of Engraving and Printing (BEP) señaló que el sustrato utilizado contiene fibras rojas y azules distribuidas aleatoriamente, lo que dificulta su reproducción.

A partir de los billetes de cinco dólares, se incorporan hilos de seguridad y marcas de agua, mientras que el billete de 100 dólares incluye una cinta de seguridad en 3D, visible a simple vista. Estas características se integran antes de que el BEP realice cualquier impresión, ya que el material llega a la imprenta con las medidas de seguridad ya implementadas.

¿Qué empresa se encarga de brindar el sustrato especial para estos dólares?

Crane Currency, una empresa ubicada en Dalton, Massachusetts, es la única productora de este sustrato especial. Su relación con el gobierno federal se remonta a 1879, cuando ganó el contrato con el Departamento del Tesoro. Desde entonces, ninguna otra compañía ha sido autorizada para fabricar este material, y poseerlo sin la debida autorización federal constituye un delito.

Asimismo, aparte de producir el sustrato, Crane también se encarga de añadir los hilos de seguridad y las marcas de agua antes de enviar el material a las imprentas federales en Washington D.C. y Fort Worth, Texas.