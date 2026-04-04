¡Importante! Recientemente, el Gobierno de Estados Unidos anunció la emisión de nuevos billetes de dólar que entrarán en circulación en los próximos meses. El diseño de estos nuevos modelos está llamando la atención debido a una novedad significativa: incluirá la firma del presidente Donald Trump. AQUÍ sus nuevas características.

Cambio del dólar en EE. UU.: estos serán los nuevos billetes de USD 100; cambios claves y vigencia

‘El Cronista’ y las autoridades locales confirmaron que los nuevos billetes de 100 dólares de Estados Unidos no sufrirán alteraciones en su diseño visual general, pero sí introducirán cambios simbólicos e importantes. A continuación, las últimas actualizaciones:

Cambio del dólar en EE. UU.: estos serán los nuevos billetes de USD 100; cambios claves y vigencia.

Reemplazo de la firma del Tesorero de EE. UU. por la del mandatario Trump . Con esta modificación en el papel moneda, se marca un hito en una tradición que se ha mantenido desde el siglo XIX.

. Con esta modificación en el papel moneda, se marca un hito en una tradición que se ha mantenido desde el siglo XIX. Se añadirá también la firma del secretario del Tesoro, Scott Bessent ; así como elementos obligatorios como la frase “In God We Trust” en el diseño.

; así como elementos obligatorios como la frase “In God We Trust” en el diseño. Con relación a las nuevas características de los nuevos billetes, se conservarán las imágenes, colores y medidas de seguridad existentes.

Bajo estos cambios en las firmas, se evidencia una ruptura con una tradición que ha perdurado desde 1861, año en que se emitieron los primeros billetes federales. Asimismo, con todo lo expuesto, se anunció que la última firma de un tesorero en circulación será la de Lynn Malerba, poniendo fin a más de 160 años de continuidad institucional.

¿A partir de cuándo estarán vigentes los billetes de 100 dólares?

Según los informes, a partir de junio se iniciará la impresión de los nuevos billetes de dólar, empezando con la denominación de 100 dólares. Luego, el proceso se ampliará a las demás denominaciones en los meses siguientes, tal como figura en el cronograma que se estableció hace poco.

Si bien la producción comenzará en verano, la distribución a los bancos podría tardar varias semanas. Esto implica que, durante un tiempo, coexistirán los nuevos billetes con los anteriores, que seguirán siendo válidos, incluyendo aquellos que presentan las firmas de Janet Yellen y otros funcionarios.