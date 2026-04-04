¡Mucha atención, inmigrante! Si te encuentras en Estados Unidos y has sido detenido o te has entregado a una autoridad migratoria, como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) o el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), es importante que sigas ciertas recomendaciones.

ALERTA, inmigrantes en EE. UU.: esto debes hacer si eres arrestado por ICE; aquí tus derechos

Según lo expuesto por la página oficial del gobierno de Perú, www.gob.pe, es necesario que tomes en cuenta esta valiosa información, en especial si eres un inmigrante peruano o latino.

Inmigrante, esto debes hacer si eres arrestado por ICE; aquí tus derechos.

Primero, mantén la calma y evita resistirte o interferir con los agentes.

Es muy necesario que no proporciones información falsa ni documentos fraudulentos, ya que esto puede acarrear serias repercusiones.

Es recomendable que hables con tu familia sobre un plan de acción en caso de detención, incluyendo la memorización de los números de contacto de tus seres queridos y de tu abogado.

Si tienes hijos o requieres medicamentos, asegúrate de tener un plan de emergencia.

Recuerda, por último, tu número de detención, el cual comienza con “A”, y compártelo con tu familia para facilitar tu localización.

Estos son tus derechos a considerar

Los inmigrantes, pese a la polémica, tienen la opción de permanecer en silencio ante la autoridad, y si optan por esta alternativa, deben expresar su decisión en voz alta. A continuación, parte de sus derechos:

No están obligadas a responder preguntas sobre su lugar de nacimiento, ciudadanía estadounidense o la forma en que ingresaron al país.

o la forma en que ingresaron al país. La policía tiene la facultad de realizar revisiones , incluyendo el registro de ropa, si sospechan que se lleva algo ilegal o un arma. En caso de un arresto, se garantiza el derecho a un abogado gratuito, el cual debe ser asignado por el gobierno local si la persona no puede costear uno.

, incluyendo el registro de ropa, si sospechan que se lleva algo ilegal o un arma. En caso de un arresto, se garantiza el derecho a un abogado gratuito, el cual debe ser asignado por el gobierno local si la persona no puede costear uno. Si la detención es por parte de ICE, se puede solicitar la asistencia de un abogado , aunque es necesario buscar uno de manera independiente.

, aunque es necesario buscar uno de manera independiente. Además, se tiene la opción de contactar al consulado correspondiente para recibir asesoría legal y obtener una lista de abogados que ofrezcan servicios gratuitos o a bajo costo. Esta comunicación no interfiere con el derecho a mantener contacto con la familia, y se puede solicitar a un oficial que facilite esta llamada.

¿Estas detenciones son las mismas que se dan en aeropuertos?

Bajo este contexto, es necesario tener en cuenta que en aeropuertos, puntos de cruce fronterizo y para ciertos tipos de visas, como las de turismo o negocios, se pueden aplicar normativas distintas a las expuestas.