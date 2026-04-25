ICE exige a los agentes reducir arrestos de inmigrantes en estos lugares; NO entrarán sin orden judicial.

¡Mucha atención! Recientemente, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha decidido modificar de manera sutil algunas de sus controvertidas políticas de control migratorio en Estados Unidos. Esta información proviene de dos altos funcionarios de la agencia, así como de varios abogados de inmigración que han observado estos últimos cambios. ¿Qué deberá tomar en cuenta ahora los agentes frente a los extranjeros?

ICE exige a los agentes reducir arrestos de inmigrantes en estos lugares; ya no podrán entrar sin orden judicial

'Telemundo' y otros medios internacionales compartieron más información sobre las últimas acciones que tomaron las oficinas locales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en todo EE. UU., sitios que han recibido directrices de sus superiores que prohíben a los agentes ingresar a viviendas sin una orden judicial.

Asimismo, los funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) difundieron más detalles sobre esta nueva orden, la cual se enmarca en una reducción significativa de los arrestos realizados durante los procedimientos judiciales de inmigración.

Es importante saber que, luego del cambio de política implementado en febrero, los agentes ahora solo pueden llevar a cabo arrestos en los tribunales de inmigración, esto incluso cuando se determina que una persona está sujeta a deportación.

En junio del 2025, se instruyó a los jueces de inmigración a desestimar las solicitudes de asilo desde el estrado, lo que permitió a los agentes de ICE detener a los solicitantes en la sala del tribunal. Esta práctica, que incluía el ingreso a hogares sin orden judicial y la detención de inmigrantes en los tribunales, fue una de las características más notorias de la política migratoria de la Administración Trump durante el periodo de Kristi Noem al frente del DHS.

La importancia de ICE en Estados Unidos

Bajo este contexto, es importante saber que ICE desempeña un papel crucial en la seguridad nacional y en la política migratoria del país. Fundada en 2002, como respuesta a los atentados del 11 de septiembre, esta agencia se encarga de hacer cumplir las leyes migratorias en el territorio estadounidense.

A diferencia de las agencias de frontera, como la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), que operan en los límites del país, el ICE se centra en la aplicación de la normativa migratoria en el interior, lo que resalta su relevancia en la gestión de la inmigración en el país americano.