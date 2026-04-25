¡Atención! Recientemente, un cuestionado proyecto de ley está ocasionando un intenso debate en el ámbito legislativo de Estados Unidos. Según los informes y la propia iniciativa, se busca limitar el acceso de los inmigrantes a licencias de conducir. La propuesta afectará de manera directa a los extranjeros que residen en el país y trabajan en el sector del transporte, ya que podrían enfrentar la pérdida de sus empleos. AQUÍ más información.

Este proyecto de ley dejará sin licencias de conducir a inmigrantes en EE. UU. y así funcionaría

La propuesta legislativa S4317 cuenta con el respaldo de tres legisladores republicanos en EE. UU., quienes han precisado la necesidad de establecer criterios más estrictos para la obtención de credenciales de conducción por parte de inmigrantes. En caso de ser aprobado, se sumaría a la restricción impuesta en 2025 sobre la entrega de permisos comerciales a extranjeros ilegales.

El senador John Barrasso, por su parte, expresó en un comunicado que “muchos inmigrantes indocumentados no hablan inglés y no saben leer señales de tránsito, lo que convierte a las carreteras en un lugar menos seguro para los ciudadanos que cumplen con la ley”.

Este proyecto de ley dejará sin licencias de conducir a inmigrantes en EE. UU. y así funcionaría.

Vale añadir que la iniciativa se dio como respuesta a un informe de la Oficina del Sheriff del Condado de Laramie, que reportó el arresto de 40 personas indocumentadas conduciendo autos comerciales desde el 1 de octubre de 2025.

En tanto, si se aprueba la medida, todos los inmigrantes deberán regularizar su estatus en el país, un proceso que podría resultar prolongado y llevar a muchos a considerar el regreso a sus países de origen.

Así funcionaría este proyecto de ley

Tras lo expuesto, esta propuesta legislativa S4317 está enfocada en que los estados del país verifiquen el estatus migratorio de los solicitantes extranjeros previo a emitir licencias de conducir, ya sean para uso particular o comercial.

Si alguna jurisdicción no cumple con esta directriz, se enfrentaría a una reducción del 10% en sus fondos federales asignados a infraestructura vial. Los montos descontados se redistribuirían a aquellos estados que acaten esta normativa.