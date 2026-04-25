¡Mucha atención! Recientemente, las autoridades estadounidenses comunicaron que el Departamento de Policía de Folsom llevó a cabo una investigación que terminó con la captura de dos individuos. Estos hombres están acusados de participar en una serie de robos perpetrados en un Walmart de la localidad. AQUÍ más detalles sobre preocupante caso.

Walmart: desmantelan robo interno de US$21.000 y confirman arresto de dos hombres involucrados

‘Folsom Times’ y otros medios señalaron que, a principios de este mes, la policía recibió un importante aviso de la Unidad de Investigaciones Especiales, esto luego de una alerta del equipo de Prevención de Pérdidas Globales del Walmart, ubicado en Folsom, sobre un posible robo interno en el establecimiento.

Según los informes policiales, dos trabajadores de la tienda estadounidense habrían estado implicados en 21 incidentes diferentes, lo que generó una pérdida confirmada que supera los US$21.000.

Walmart: desmantelan robo interno de 21.000 dólares y confirman arresto de dos hombres involucrados.

Al respecto, los detectives decidieron empezar con una investigación que incluyó vigilancia y análisis de pruebas. Durante este proceso, se identificó a Dante Naples, de 25 años y residente de Roseville, quien utilizó la zona de autopago para aparentar que escaneaba y pagaba productos, abandonando la tienda sin completar la transacción.

En tanto, Alexander Aaron-Able, de 22 años y también de Roseville, se habría encargado de desactivar las alarmas, aprovechado su acceso como gerente y facilitando así la salida de Naples sin ser detectado.

A raíz de estos hallazgos, los investigadores obtuvieron órdenes de registro para los domicilios y vehículos de los sospechosos. El 16 de abril, los agentes localizaron a ambos en Walmart durante su jornada laboral. Tras los interrogatorios, fueron detenidos y se ejecutaron las órdenes de registro correspondientes.

¿Qué se sabe sobre la mercancía y la situación de los involucrados?

La policía de Folsom confirmó a toda la comunidad la recuperación inmediata de la mercancía sustraída, cuyo valor asciende a US$28.458,23, la cual fue restituida a Walmart. Debido a la cantidad de artículos recuperados, se necesitó acudir a un camión de mudanzas para su traslado.

Por otro lado, Naples y Aaron-Able fueron detenidos y encarcelados en la prisión del condado de Sacramento. Ambos ahora enfrentan cargos por varios delitos graves, entre los que resaltan el de robo organizado en tiendas, malversación de fondos, posesión de bienes robados y conspiración.