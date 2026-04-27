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¿A qué hora juega Boca Juniors vs Cruzeiro y dónde ver partido por Copa Libertadores?

Conoce a qué hora y en dónde ver EN VIVO el partido entre Boca Juniors ante Cruzeiro por la tercera fecha del grupo D de la Copa Libertadores 2026.

Luis Blancas
¿A qué hora juega y dónde ver Boca Juniors vs Cruzeiro por Copa Libertadores?
¿A qué hora juega y dónde ver Boca Juniors vs Cruzeiro por Copa Libertadores? | Composición: Líbero
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Boca Juniors se medirá con Cruzeiro en la tercera fecha del Grupo D de la Copa Libertadores 2026, en el Estadio Mineirão, situado en Belo Horizonte, Brasil. A continuación, conoce los horarios y los canales para seguir este atractivo duelo internacional.

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¿Cuándo juega Boca Juniors vs. Cruzeiro?

El encuentro entre Boca Juniors y Cruzeiro, correspondiente a la tercera jornada del Grupo D de la Copa Libertadores 2026, se disputará el miércoles 28 de abril en el Estadio Mineirão.

¿A qué hora juega Boca Juniors vs. Cruzeiro?

Conoce los horarios en los diversos países para que no te pierdas ningún minuto del partido entre Boca Juniors vs. Cruzeiro:

  • México y Centroamérica: 6.30 p. m.
  • Perú, Ecuador y Colombia: 7.30 p. m.
  • Chile, Bolivia y Venezuela: 8.30 p. m.
  • Estados Unidos (Nueva York, Miami y Washington): 9.30 p. m.
  • Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 10.30 p. m.
Boca Juniors es el líder de su grupo en Copa Libertadores por encima de Cruzeiro

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¿Dónde ver Boca Juniors vs. Cruzeiro EN VIVO?

Si deseas seguir en directo y por internet el encuentro de Boca Juniors frente a Cruzeiro, correspondiente a la tercera jornada de la Copa Libertadores 2026, deberás verlo por ESPN y, en línea, a través de Disney+ para toda Latinoamérica.

Boca Juniors vs. Cruzeiro: previa del partido

Boca Juniors afronta el encuentro de la Copa Libertadores como líder del Grupo D, con seis puntos, mientras que Cruzeiro ocupa la tercera posición con tres unidades.

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Mientras el conjunto argentino consiguió imponerse en sus dos encuentros frente a Universidad Católica de Chile y Barcelona de Ecuador, el equipo brasileño solo superó al cuadro ecuatoriano y cayó ante los chilenos.

Como dato estadístico, en los cinco últimos encuentros que han disputado ambos equipos por la Copa Libertadores, Boca Juniors sumó tres triunfos, mientras que Cruzeiro obtuvo solo uno.

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Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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