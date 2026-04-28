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Sinuano Día HOY, martes 28 de abril, EN VIVO: cómo jugó, resultados y números ganadores del último sorteo

HOY, martes 28 de abril regresa el sorteo Sinuano Día y Noche a Colombia, y en esta nota podrá acceder a los resultados EN VIVO. Coteje AQUÍ su boleto ganador.

Angie De La Cruz
Conoce cómo jugó el sorteo Sinuano Día y Noche de HOY, martes 28 de abril de 2026.
Conoce cómo jugó el sorteo Sinuano Día y Noche de HOY, martes 28 de abril de 2026. | Composición: Líbero/Angie de la Cruz
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El Sinuano Día y Noche de HOY, martes 28 de abril promete premiar a los afortunados ganadores con su plan de recompensas. ¿Adquirió su boleto en los puntos autorizados? En esta nota podrá acceder a toda la información respecto al sorteo colombiano, como estadísticas, resultados EN VIVO y más.

Resultados en vivo del Sinuano Día y Noche de hoy lunes 27 de abril de 2026 en Colombia.

PUEDES VER: ¿Tuviste suerte? Últimos resultados del Sinuano Día y Noche del lunes 27 de abril

Resultados EN VIVO del sorteo Sinuano Día y Noche de HOY, martes 28 de abril de 2026

10:01
28/4/2026

Bienvenidos

Hoy, martes 28 de abril, se llevará a cabo un nuevo sorteo de Sinuano Día y Noche. Consulta aquí los resultados, números ganadores y horarios de juego, además de verificar tu boleto. ¡Mucha suerte!

¿A qué hora juega el Sinuano Día y Noche?

El sorteo del Sinuano Día y Noche se realiza todos los días en Colombia en dos horarios establecidos: el Sinuano Día se juega generalmente a las 2:30 p. m. de lunes a domingo, mientras que el Sinuano Noche se lleva a cabo a las 10:30 p. m. de lunes a sábado, y aproximadamente a las 8:30 p. m. los domingos o feriados.

¿Cómo se juega el sorteo Sinuano?

El sorteo del Sinuano es un juego de azar en el que el participante elige un número de tres cifras, del 000 al 999, y realiza una apuesta antes del cierre del sorteo. Si el número seleccionado coincide con el resultado ganador en orden exacto, el jugador obtiene el premio mayor; también existen premios secundarios por acertar las dos o la última cifra, según las reglas del operador.

¿Cómo reclamar mi premio del Sinuano?

Para reclamar un premio del Sinuano, debes presentar el tiquete original ganador en buen estado, ya que es el único comprobante válido de la apuesta. Si el monto es bajo, generalmente puedes cobrarlo directamente en el mismo punto de venta donde jugaste o en cualquier establecimiento autorizado.

En caso de premios mayores, deberás acudir a una oficina oficial del operador del juego con tu documento de identidad para completar el proceso. Ten en cuenta que existe un plazo límite para reclamar (por lo general hasta un año desde la fecha del sorteo) y que los premios altos pueden estar sujetos a retenciones o impuestos, según la normativa vigente en Colombia.

Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

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