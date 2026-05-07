Jugó en Gremio, fue campeón de Libertadores y ahora Menezes lo quiere en la selección peruana

La selección peruana, bajo la dirección técnica de Mano Menezes, se prepara para dar a conocer su nueva lista de convocados de cara a los amistosos de junio frente a Haití y España, correspondientes a la fecha FIFA. En ese contexto, se conoció que el deseo del técnico brasileño es un futbolista con pasado en Gremio y campeón de la Copa Libertadores: estamos hablando de Beto Da Silva.

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Futbolista jugó en Gremio, fue campeón de la Copa Libertadores y ahora Mano Menezes lo desea en la selección peruana

Menezes está analizando todas las opciones de futbolistas antes de hacer oficial su convocatoria a la selección peruana, con el objetivo de enfrentar a España y Haití.

Uno de los nombres que más fuerza tendría en la mente del entrenador brasileño sería el de Da Silva, quien ha destacado en su equipo, Deportivo Garcilaso, con 3 asistencias y 5 goles en el Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

Mano Menezes, técnico de la selección peruana, puso en la mira la convocatoria de Beto Da Silva

Por este motivo, el periodista César Vivar indicó que en la Videna, a través de Mano Menezes, ven con buenos ojos la posible convocatoria de Beto Da Silva a la selección peruana y que ya hicieron averiguaciones sobre él.

"Mano Menezes ha preguntado por Beto Da Silva, vio que estuvo en Gremio y campeonó la Copa Libertadores. Ya lo tiene apuntado", afirmó el comunicador en su programa llamado ‘Doble Punta’.

Beto Da Silva fue campeón de la Copa Libertadores con Gremio

Cabe señalar que Beto Da Silva fue un futbolista que militó en Gremio de Brasil, equipo con el que se consagró campeón de la Copa Libertadores en 2017. Durante su paso por el club brasileño, el jugador peruano participó en 13 encuentros y convirtió un solo gol.

Beto Da Silva salió campeón de la Copa Libertadores con Gremio

Beto Da Silva en la selección peruana

Si Mano Menezes llama a Da Silva, no será su debut con la selección peruana, pues ya vistió la camiseta de la Bicolor en 2016, cuando Ricardo Gareca lo convocó por primera vez. Su más reciente partido con el combinado patrio fue en 2018, en el encuentro frente a El Salvador.