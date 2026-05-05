Mano Menezes y los dos nuevos retos que tendrá con la selección peruana tras confirmarse amistosos

La selección peruana ya conoce a sus dos nuevos rivales para lo que serán los próximos amistosos internacionales. La era de Mano Menezes en el banquillo de la Bicolor tendrá lugar en junio ante dos grandes selecciones, una de ellas campeona del mundo. En ese sentido, el técnico brasileño podrá seguir implementando sus ideas de juego de cara a sentar las bases de este nuevo equipo. Conoce la programación de ambos partidos en esta nota.

¿Cuándo son los partidos de la selección peruana?

Mediante sus redes sociales, la FPF confirmó que Perú se medirá ante Haití y luego enfrentará a la ex campeona del mundo España. Ambos partidos se llevarán a cabo en junio.

¿Cuándo juega Perú contra Haití?

El encuentro entre Perú y Haití se llevará a cabo este viernes 5 de junio en el NU Stadium de Miami, recinto que cuenta con una capacidad para 25,000 espectadores. Además, es el estadio del equipo donde juega Lionel Messi.

Los partidos de la selección peruana

¿A qué hora juega Perú contra Haití?

Este encuentro se podrá seguir desde las 7.30 p. m. (hora peruana), de acuerdo con la programación de la boletería Ticketmaster, donde también se podrán comprar las entradas para este partido.

¿Cuándo juega Perú vs España?

El partido entre Perú contra España tendrá lugar en el Estadio Cuauhtémoc, México, que cuenta con una capacidad para 51.726 espectadores. Dicho partido se realizará este lunes 8 de junio, que será el último partido de la selección española antes de comenzar el Mundial 2026.

¿A qué hora juega Perú vs España?

Este encuentro en territorio peruano lo podrás seguir desde las 8:00 p.m., de acuerdo con la programación de la boletería Boletomóvil, donde también podrás comprar las entradas para este partidazo.