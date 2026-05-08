Futbolista de Perú se llevó el título de la Premier League e hinchas enloquecen

La selección peruana no atraviesa su mejor momento y, producto de ello, quedó fuera del Mundial 2026, que se iniciará en junio. Esto provocó una gran tristeza en la hinchada, aunque ahora acaba de recibir una pequeña alegría al conocer que una futbolista se proclamó campeona de la Premier League. Se trata de Mía Shalit, quien alzó el título con su equipo.

Si bien es se trata de un elemento del combinado femenino, de todas formas es una buena noticia para el Perú debido a que es la portera titular de la Blanquirroja. El cuadro nacional aún cuenta con posibilidades de clasificar a la Copa del Mundo de su categoría, por lo que sus jugadoras deben seguir rindiendo al más alto nivel tanto dentro como fuera del país.

Es ahí que entra Mía Shalit, quien acaba de salir campeona de la Premier League de Israel con el Hapoel Jerusalem. El cuadro de nuestra compatriota venció por 4-0 a Tel Aviv y sumó 65 unidades, por lo que se llevó el título del certamen a falta de tres fechas por disputarse. La arquera de la selección peruana ha mantenido su arco invicto en los últimos tres partidos y, según el periodista Ítalo Villafuerte, viene siendo uno de los elementos más destacados en su posición dentro de todo el certamen.

Mía Shalit en la selección peruana.

Esta noticia beneficia a la Blanquirroja, ya que su principal portera tiene continuidad en el extranjero a poco de los partidos decisivos contra Argentina y Bolivia por la Liga de Naciones Femenina Conmebol, la cual es equivalente a las Eliminatorias de la escuadra masculina. Solo los dos primeros puestos clasifican, mientras que el tercer y cuarto lugar van al repechaje intercontinental.

¿Perú aún puede clasificar al Mundial Femenino?

Sí, pero sus posibilidades son remotas debido a que debe derrotar a Argentina, líder del torneo, en Buenos Aires, y luego vencer a Bolivia de local. O golear al conjunto altiplánico por más de 7 goles y esperar que Chile no sume puntos en la próxima fecha doble. Solo así conseguirá el pase a la repesca mundialista.