Shakira interpretará 'Dai Dai', la canción oficial de la Copa del Mundo 2026 | VIDEO

La cuenta regresiva para la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya comenzó, y una de las noticias que más entusiasmo ha generado entre los aficionados tiene como protagonista a Shakira. La artista confirmó que será la voz oficial del torneo con 'Dai Dai', el tema que acompañará el Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. El anuncio reavivó la histórica conexión entre la cantante colombiana y el fútbol, una relación marcada por éxitos mundiales que aún siguen sonando en estadios y conciertos.

Shakira presenta 'Dai Dai', el himno oficial de la Copa del Mundo 2026: fecha de lanzamiento

La intérprete reveló la noticia a través de un video compartido en sus redes sociales, grabado en el icónico Estadio Maracaná, escenario donde dejó una huella inolvidable durante la clausura de Brasil 2014. En las imágenes aparece con una camiseta amarilla, rodeada de bailarinas y balones de fútbol, mientras suena un adelanto de 'Dai Dai'.

La canción, que contará con la participación del artista africano Burna Boy, llegará oficialmente el próximo 14 de mayo. Los primeros fragmentos dejan escuchar una mezcla de percusiones, ritmos festivos y un estribillo pensado para conectar con aficionados de distintas culturas durante la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El título 'Dai Dai' transmite una idea de impulso y celebración, similar a un "vamos, vamos", una frase que encaja con la energía que caracteriza a los grandes eventos deportivos. Con este lanzamiento, Shakira busca repetir el impacto global que logró años atrás con canciones como 'Waka Waka (This Time for Africa)' y 'La La La (Brazil 2014)'.

La histórica relación de Shakira con los mundiales de fútbol

La elección de Shakira para el Mundial 2026 no sorprendió a muchos seguidores del fútbol. La cantante es considerada por millones como una de las grandes figuras musicales ligadas a la historia de la Copa del Mundo.

Su relación con la FIFA comenzó en Alemania 2006, cuando interpretó una versión especial de "Hips Don't Lie" en la final del torneo. Cuatro años después alcanzó un fenómeno global con "Waka Waka", himno oficial de Sudáfrica 2010, una canción que todavía forma parte de su gira Las Mujeres Ya No Lloran. En Brasil 2014 volvió a participar con "La La La", presentada junto a Carlinhos Brown.

Con 'Dai Dai', Shakira suma un nuevo capítulo a su historia con el fútbol internacional y vuelve a colocarse en el centro de uno de los eventos deportivos más importantes del planeta. La expectativa alrededor del tema oficial del Copa Mundial de la FIFA 2026 ya crece entre los fanáticos que aún recuerdan el impacto cultural de sus anteriores himnos mundialistas.