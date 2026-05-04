Llegó el Álbum Panini Mundial 2026 a Perú: ¿Cuándo empieza la venta?

A 38 días del primer partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en Perú empieza a sentirse el torneo de fútbol más grande del mundo. No con un pitazo. No con un balón. Comenzó con el Álbum Oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, Panini.

El torneo y el álbum serán los más grandes de la historia. Por primera vez, 48 selecciones competirán en un torneo que se jugará en tres países: Estados Unidos, México y Canadá, en un formato que ampliará el mapa del fútbol mundial como nunca antes.

El álbum contará con 112 páginas y 980 figuritas, en una edición histórica, nunca antes producida. Cada selección estará representada con 18 jugadores, un sticker del escudo del país y un sticker del equipo formado en la cancha, lo que construye un retrato completo del fútbol moderno.

Álbum Panini llegó a nuestro país para su venta.

'Todo empieza con Panini. Porque cada cuatro años, el Mundial empieza con el Álbum Oficial en tus manos. En Perú, el álbum es mucho más que una colección. Es un ritual cultural que nos hace vivir la Copa antes de que inicie un partido y une generaciones. Por eso, en el país, hay una verdad que se repite: con Panini, la vivimos todos', expresó Oscar Pizarro, gerente general de Tai Loy, distribuidor principal del Álbum Oficial Panini en Perú.

MAGNITUD HISTÓRICA Y RÉCORDS

Todo indica que estamos ante el cierre de una era irrepetible. Lionel Messi y Cristiano Ronaldo son los únicos jugadores que tienen seis cromos en álbumes mundialistas, hasta el momento. Récord que no tiene ningún otro futbolista. Es el inicio y fin de una era llena de fútbol e historia.

Pero como en todo Mundial, mientras unos se despiden, otros empiezan a escribir su historia. Nuevas figuras, nuevas selecciones, nuevas sorpresas. Messi o Mbappé, dos de las estrellas del álbum, podrían consagrarse como máximos goleadores del torneo en esta edición y desplazar del primer lugar al mítico Miroslav Klose, que se mantiene en esa posición desde 2014.

El álbum oficial del Mundial 2026, que será la última Copa del Mundo de Messi y Cristiano Ronaldo.

La actual campeona del mundo está de vuelta: Argentina. Si repite su actuación de Qatar 2022, llega a la final y es campeón sin perder ningún partido, alcanzará 14 encuentros consecutivos sin derrotas en la Copa Mundial y será la selección con más partidos seguidos sin perder. Récord que ostenta Brasil hasta ahora, pero que Argentina podría arrebatar en esta edición, la más grande de la historia.

GENERACIONES QUE SE UNEN

Hay algo que el fútbol ha logrado preservar, incluso en la era digital. Cada cuatro años, cuando se acerca la Copa Mundial de la FIFA™, millones de personas en todo el mundo vuelven al mismo lugar: a una mesa, a un sobre, a debates, análisis y momentos para compartir.

Ese momento, simple, cotidiano, marca el verdadero inicio del Mundial. En un mundo dominado por pantallas, hay algo que no pierde valor: lo tangible. El álbum es papel, sí, pero también es tacto, es olor, es tiempo detenido, es una pausa en medio de todo lo digital, es una forma de vivir el fútbol y, sobre todo, es compartir.

NOVEDADES DE COLECCIÓN

'Entre las principales novedades, este año tendremos el Álbum Oficial Tapa Dura Gold, que llega por primera vez al Perú y se anticipa como la joya de esta edición para los coleccionistas más exigentes. Es ultralimitada. 1 de cada 10 coleccionistas podrá adquirirlo a través de los canales autorizados', señaló Pizarro.

También regresa uno de los elementos más esperados: los stickers extras. Se trata de cromos de algunos de los futbolistas más importantes del mundo, disponibles en versiones base, bronce, plata y oro, que se convertirán en piezas altamente codiciadas. Estos stickers no se pegan en el álbum, por lo que se convierten en objetos de colección.

Además, cada sobre incluirá siete figuritas, dos más que en ediciones pasadas, lo que promete acelerar el ritmo de la colección y multiplicar la emoción en cada apertura.

DÓNDE CONSEGUIR EL ÁLBUM OFICIAL EN PERÚ

El álbum estará disponible en tres presentaciones: tapa blanda, tapa dura y la inédita tapa dura versión Gold en Cuponidad.

La red de distribución cubre todo el territorio nacional, lo que garantiza que el álbum oficial llegue a coleccionistas de Lima y regiones por igual.

Y todo empieza con la fecha de lanzamiento oficial: 5 de mayo, desde las 00:00 horas. El álbum estará disponible en todo el Perú, con opciones para todos los coleccionistas:

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